Treće tužilaštvo u Beogradu: Podnet zahtev za prikupljanje obaveštenja u vezi studentkinje

Treće javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je podnelo zahtev policiji za prikupljanje obaveštenja u vezi studentkinje Poljoprivrednog fakulteta koja tvrdi da ju je policajac pretukao.

Tužilaštvo je navelo da je to uradilo nakon što je iz Policijske stanice Novi Beograd obavešteno da je policiji od strane lekara zdravstvene ustanove prijavljeno da je jedna žena 24. septembra došla na pregled i izjavila da joj je policijski službenik naneo telesne povrede, ali da ne želi da sarađuje i pruži dalje informacije.

„Tužilac je odmah nakon prijema pisanog izveštaja podneo zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja MUP, Sektoru za unutrašnju kontrolu – Odeljenju za koordinaciju rada centra kojim im je naloženo da tužilaštvo obaveste da li su već preduzeli neke radnje povodom događaja“, piše u saopštenju.

Tužilaštvo je na svom sajtu navelo i da im je naložilo „da pribave lične podatke i medicinsku dokumentaciju ženske osobe koja je pregledana, kao i da izvrše provere da li su policijski službenici postupali prema njoj, te ukoliko jesu, da dostave izveštaj o tome.

(Beta)

