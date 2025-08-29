Trg Republike biće otvoren za saobraćaj 31. avgusta, a ispred Skupštine zatvoreno do daljeg

Beogradski Trg Republike, ulice Vasina, Uzun Mirkova, Kolarčeva, Terazije, Kralja Milana i Prizrenska biće otvoreni za saobraćaj počev od nedelje, 31. avgusta u ponoć, najavio je danas gradski sekretar za saobraćaj Bojan Bovan.

Kazao je da će postavljanje „beogradskog sata“ i uređenje trotara biti nastavljeno u toku septembra i da ti radovi neće ometati saobraćaj.

Ali, s druge strane, „što se tiče Trga Nikole Pašića i poteza od Igumanove palate do Kneza Miloša, prostora između Narodne skupštine, Starog dvora i Predsedništva, kao i Ulice Dragoslava Jovanovića i garaže koja se tu nalazi, Sekretarijat za saobraćaj je još ranije doneo rešenje o kompletnom zatvaranju saobraćaja u ovom delu“, rekao je Bovan, preneo je portal „Beograd.rs“.

Kazao je da će ta odluka ostati na snazi dokle god taj prostor „bude zauzet od onih koji su zauzeće prostora prijavili policiji 6. marta 2025. godine, jer bi u suprotnom puštanje saobraćaja ugrozilo bezbednost ljudi koji se tamo nalaze i samih učesnika u saobraćaju“.

(Beta)

