Trg Republike u Beogradu slobodan za saobraćaj od 15.00

Na beogradskom Trgu Republike i okolnim ulicama saobraćaj će početi da funkcioniše od 15.00 časova, jer su gradske službe uspele da završe sve radove na saobraćajnicama u centru grada.

„Saobraćaj će početi nesmetano da funkcioniše već od 15.00 časova i to u sledećim ulicama: Trg Republike, Vasina ulica, ulica Studentski trg, Uzun Mirkova, Kolarčeva, Terazije i Kralja Milana“, precizirao je gradski sekretar za saobraćaj Bojan Bovan, preneo je Beoinfo.

Prethodno je bilo najavljeno da će ulice biti puštene za saobraćaj nešto kasnije – 31. avgusta u ponoć.

Tada je navedeno da, kada je reč o ostalim radovima, koji ne ometaju saobraćaj, kao što su postavljanje ‘beogradskog sata’, uređenje trotoara i drugo, njihovo izvođenje će se nastaviti tokom septembra.

Takođe i da što se tiče Trga Nikole Pašića i poteza od Igumanove palate do Kneza Miloša, prostora između Narodne skupštine, Starog dvora i Predsedništva, kao i Ulice Dragoslava Jovanovića i garaže koja se tu nalazi, Sekretarijat za saobraćaj je još ranije doneo rešenje o kompletnom zatvaranju saobraćaja u ovom delu.

Ta odluka će ostati na snazi dokle god on bude zauzet od onih koji su zauzeće prostora prijavili policiji još 6. marta 2025. godine, jer bi u suprotnom puštanje saobraćaja ugrozilo bezbednost kako ljudi koji se tamo nalaze tako i samih učesnika u saobraćaju, rekao je tada Bovan.

(Beta)

