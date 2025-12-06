Tri beživotna tela jedne porodice pronađena u Čačku

Tri beživotna tela, dva muškarca i jedne žene, pronađena su jutros u kući u Čačku, potvrđeno je za N1.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, u pitanju su tela muškarca starog oko 47 godina i njegovih roditelja, koji su imali oko 75 godina, navodi TV Pink.

Reporter Pinka dodaje da su na licu mesta forenzičari i pripadnici Uprave kriminalističke policije, da u međuvremenu u kući jeste pronađen nož, ali da se i dalje ne može se sa sigurnošću potvrditi da li je neko ubio tročlanu porodicu ili je upitanju dvostruko ubistvo i samoubistvo.

Portal Telegraf.rs dodaje da je policija o ovom slučaju rano jutros dobila poziv.

Istraga je u toku.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com