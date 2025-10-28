Tri izraelska napada na palestinsku teritoriju

Civilna odbrana u Pojasu Gaze saopštila je večeras da je izraelska vojska sprovela najmanje tri vazdušna napada na palestinsku teritoriju.

„Okupacija (Izrael) bombarduje Gazu i bilo je najmanje tri vazdušna napada uprkos primirju“ koje je na snazi od 10. oktobra između palestinskog pokreta Hamas i Izraela, rekao je za AFP Mahmud Basal, portparol Civilne odbrane, spasilačke službe koja deluje pod ovlašćenjem Hamasa.

Očevici su rekli Frans presu da su se čule eksplozije. Za sada nema izveštaja o mogućim žrtvama.

Izraelske vlasti su sa svoje strane saopštile večeras da je Hamas napao njene snage u Pojasu Gaze i da će „skupo platiti“.

„Teroristička organizacija Hamas će skupo platiti nakon napada na vojnike IDF-a u Gazi i kršenja sporazuma o vraćanju tela talaca“, rekao je izraelski ministar odbrane Izrael Kac.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu naredio je večeras vojsci da sprovede hitne napade na Pojas Gaze, nakon što je optužio Hamas za kršenje sporazuma o prekidu vatre.

Posle sastanka, „premijer je naredio vojsci da odmah izvrši jake napade na Pojas Gaze“, navodi se u kratkom saopštenju Netanjahuovog kabineta bez drugih detalja.

To saopštenje je usledilo nakon što je Izrael optužio Hamas za kršenje sporazuma o prekidu vatre, pošto je palestinski islamistički pokret Hamas vratio posmrtne ostatke jednog taoca, čiji je deo već ranije pronašla izraelska vojska. To je izazvalo nezadovoljstvo među porodicom talaca i vlastima.

