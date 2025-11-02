Tri miliona dolara SAD Kubancima, ali ne državi, kao pomoć posle uragana

Vlada SAD je večeras najavila tri miliona dolara humanitarne pomoći stanovnicima Kube zbog posledica ovonedeljnog uragana „Melisa“ koji je opustošio nekoliko provincija u istočnom delu te karipske zemlje.

„SAD koordiniraju sa Katoličkom crkvom raspodelu tri miliona dolara humanitarne pomoći direktno ljudima u istočnoj Kubi koji su najviše pogođeni razaranjem uragana“, saopštila je Kancelarija Stejt departmenta za poslove zapadne hemisfere na platformi Iks (X).

Uragan Melisa koji je početkom ove nedelje opustošio čitave regione Jamajke, pogodio je istočni deo Kube i poplavio Haiti, usmrtio gotovo 60 ljudi na Karibima.

Na Kubi vlada koja je preventivno evakuisala više od 700.000 ljudi, još nije prijavila ima li žrtava.

Međutim, nekoliko provincija na istoku zemlje pretrpelo je znatnu štetu – srušene su kuće, prekinute električne vze i uništeni usevi.

SAD koje su Kubi uvele ekonomski embargo pre više od šest decenija, saopštile su u petak da „stoje uz hrabri kubanski narod“.

Stejt department je izrazio spremnost da pruži „hitnu humanitarnu pomoć direktno i preko lokalnih partnera“, zaobilazeći vladu u Havani koja je to nazvala „nedostojnim“.

„Da je ta (američka) vlada zaista želela da podrži naš narod, bezuslovno bi ukinula kriminalnu blokadu (embargo) i uklonila nas sa liste državnih sponzora terorizma, gde nikada nije trebalo da budemo“, rekao je član Političkog biroa Komunističke partije Kube Roberto Morales Oheda (Ojeda).

Od kraja 2021. godine, SAD su ponovo uvrstile Kubu na voju listu „državnih sponzora terorizma“, što je dovelo do jačanja embarga.

Bivši predsednik SAD Džozef Bajden (Joseph Biden) je skinuo Kubu s te liste nedelju dana pre nego što je napustio Belu kuću, ali ju je Tramp brzo vratio na taj spisak.

U prošlosti je Katolička crkva redovno bila posrednik između ta dva ideološka protivnika.

Drugde u Karibima SAD su mobilisale timove za pomoć: u Dominikanskoj Republici, Jamajci, Bahamima i Haitiju.

Državni sekretar Marko Rubio (Marco) je u petak rekao da je Kuba uključena u američke napore.

Venecuela i Meksiko su već poslali pomoć Kubi, a stiže i pomoć UN.

(Beta)

