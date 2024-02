Tribina 'Na kafi sa psihologom': Bliskost može da traje i kada ljubav prođe

Učesnici tribine Na kafi sa psihologom pod nazivom „Može li ljubav da traje“ održanoj danas u Beogradu, zaključili su da emocionalna bliskost u partnerskom odnosu može još dugo da traje i kada zaljubljenost i ljubav prođu.

Psihološkinja Đurđa Timotijević izjavila je na tribini da je bliskost osnova svake ljubavi, bilo da je ona partnerska, roditeljska ili prijateljska i da je ta bliskost ono što čoveku pruža sigurnost i doživljaj vrednosti, te da je potreba za bliskošću univerzalna za sve. Đ

„Mislim da je ideja u trajanju tog ljubavnog odnosa i partnerskog odnosa, spremnost da podnosimo to da će ta ljubav stalno po malo da umire i da se rađa ponovo, a ako verujemo da će trajati tako nedodirljiva u večnom sjaju – mislim da smo je tako dosta ograničili“, rekla je ona.

Timotijević je dodala da ljubav sama po sebi podrazumeva patnju, jer zaljubljenost mora da splasne, a onda dolazi i razočarenje… ali ona takođe donosi i kreativni deo odnosno želju da se nešto gradi sa bliskom osobom.

„Ljubavni odnosi mogu da traju ako se pomirimo sa tim da ona donosi stalna razočarenja. Svaki odnos mora da podrazumeva frustraciju naših želja i potreba. Dugotrajnost ljubavi leži u tome da budemo spremni na neke male krajeve i nove početke, ali i na to da se u odnosima ne oslanjamo samo na ljubav“, kazala je ona.

„Moram da stanem u odbranu zaljubljivanja, kada pričamo o ljubavi i požudi koja vodi i do razočarenja i do paketa emocija koje bi voleli nekad da ih nema, ali sa druge strane je dobro da ne zaboravimo da ta zaljubljenost ume i da da životu smisao“, rekla je Timotijević.

Filolog i novinar Milan Nikolić kazao je da veruje u to da bez bliskosti nije moguće živeti i da parovi mogu dostići nivo odnosa u kome su emocionalno bliski zauvek, ali da zaljubljenost i ljubav ne mogu da traju.

„Ta ljubav, ako to nazivamo ljubavlju, emocionalna bliskost dva bića, prolazi tokom života kroz različite faze. Ljubav se modifikuje, a sve dok ona postoji kao podloga, to će trajati“, kazao je on.

Nikolić je dodao da je odraz zrelosti kada čovek može da odvoji seksualni aspekt ljubavi od emocionalnog, jer je to lako odlučiti ali nije jednostavno sprovesti u delo, i da je to promena kulturološkog koncepta ljubavi u modernom društvu.

Pesnikinja i muzičarka Ognjenka Lakićević je rekla da ljubav smatra važnom i značajnom, kada je čini boljom osobom i kada čini da raste kao osoba, mada to onda nosi i deo odgovornosti.

„Zaljubljenost zovem neprijatnim pijanstvom. Evidentno ne volim da budem zaljubljena, ali volim da volim zato što mislim da tada čovek može da se razvija“, kazala je ona.

Lakićević se osvrnula na ljubav u umetnosti ocenivši da je ona u modernom vremenu nepromenjena, ali više nije u fokusu kao što je nekada bila.

Tribine „Na kafi sa psihologom“ organizuje Hemofarm fondacija u partnerstvu sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Beogradu i Art komunom Dorćol Platz i deo su kampanje za borbu protiv depresije i stigme – „Nesalomivi“.

(Beta)

