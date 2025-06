Tribina: Studenti ne vode sopstvenu borbu, već za svakog čoveka i njegov život

Svako ko misli da se u Srbiji trenutno vodi samo studentska borba možda i ne razume to što studenti rade – iako je počelo kao iskra koju su studenti pokrenuli, u pitanju je zapravo borba za svakog čoveka, za njegov život i pravo, i svako ko to vrednuje će se u borbu uključiti, ocenjeno je na tribini u Novom Sadu.

U knjižari Bulevar books održano je sinoć vanredno izdanje festivala SOFA – „Prestupna SOFA“, posvećena svakodnevici u Srbiji, gde se iz polja književnosti ušlo i u društveno-političko polje, kako bi se razmenila iskustva ljudi koji su spremni da žrtvuju godinu života „u vapaju za slobodom, izborom i šansom“.

Na poslednjem, sinoćnjem panelu govorili su profesorka Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Smiljana Milinkov, dekan Ekonomskog fakulteta u Subotici Aleksandar Čučković i student Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Boris Kojčinović.

Kojčinović je ocenio da u Srbiji postoji samo jedna poluga vlasti koja odlučuje o svemu, a da o tome živimo li u diktaturi ili demokratiji najbolje svedoči to kako se zakon sprovodi selektivno po pitanju različitih grupa, gde se za polivanje vodom hapsi na desetine studenata, dok protiv onih koji su počinili daleko teža dela nema ni postupaka ni presuda.

„Došli smo do neke faze gde nema popravke i potrebno je stvari graditi iz temelja, potrebno je sve segmente društva preispitati, uvideti na kojim principima rade i postupaju, a to ne mogu da urade samo studenti“, naveo je on.

Kojčinović je ukazao da je studentima potrebna pomoć koja nije samo na rečima, već da svako ko želi da podrži studentsku borbu treba da i stvarno nešto uradi, prvo u svojoj sredini, a onda i šire od toga.

Govoreći o studentskoj izbornoj listi, Kojčnović je rekao da se ona pravi, da se na njoj nalaze ljudi iz svih sfera života, jer su i fakulteti “država u malom”, a da su se odazvali ljudi koji tu nisu zbog koristi i pokušaja da izgrade svoj politički indentitet.

„Da su hteli, već bi to uradili. Oni su tu filter i oni prihvataju svoju ulogu filtera da ovo društvo pročiste i da nam daju neki teren za fer život“, rekao je Kojčinović.

Dekan Čučković je ocenio da je za diktaturu potrebna struktura, za koju misli da ne postoji u Srbiji.

„Mislim da postoji psihološka spremnost za uvođenje vanrednog stanja, ali nisam siguran da postoje organi koji će to i sprovesti”“ rekao je on.

Ocenio je da su starije generacije doživele sindrom kuvane žabe, te da u širem kontekstu politička kultura u ovom društvu nikada nije postojala, kao ni iskustvo demokratije.

„Mi bi trebalo tek sada da počnemo da nešto radimo, a taj ogroman zadatak je dopao studentima koji ga nisu tražili, ali ga jesu uzeli na svoja pleća. I sada treba izgraditi društvo, kamen po kamen, i treba da izgrade državu jer mi nemamo ni državu“, naveo je on.

„To će trajati decenijama čak iako budemo jako dobri, jako uporni i jako predani tome“, kazao je on.

Profesorka Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Smiljana Milinkov oceniła je da je nakon promena neophodno sprovesti lustraciju za sve na vlasti, zatim u „zatvor poslati sve koji su za zatvor“ i na kraju vratiti instituciju srama u javnost.

To je u neku ruku već počelo sa ovim dešavanjima kada se građani okupljaju spred štandova vlasti i teraju ih, dodala je.

Ocenila je i da su građani navikli da decenijama preživljavaju i snalaze se u okolnostima koje nisu svojstvena ni ljudskom dostojanstvu ni normalnom životu, kao i da tu žilavost teško da bi neko van Balkana razumeo.

„Ta žilavost definitivno nije nešto što treba vrednosvati kao našu pozitivnu osobinu, jer da je nemamo, verovatno bismo mnogo ranije krenuli sa nekim stvarima. Ne bismo čekali da nam se bukvalno nadstrešnica sruči na glave“, navela je ona.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com