Tribina u Futogu: Građanska hapšenja biće sve češća, pravda u Srbiji selektivna

Učesnici tribine u Futogu večeras su ocenili da je pravda u Srbiji selektivna i za to optužili vlast, upozoravajući da će građanska hapšenja biti sve češća.

Advokat Božo Prelević je na tribini „Građansko hapšenje – kako postupiti u slučaju incidenta“ kazao da je hapšenje glavnog kriminalca u zemlji egzistencijalno pitanje svih.

On je na tribini u organizaciji Zbora građana Mesne zajednice Futog, ocenio da je predsednik Srbije „13 godina u krivičnom delu“.

„Pred izbore u Zaječaru i Kosjeriću, svuda gde vidite lopovluk i krađu na biračkim spiskovima ili plaćanja glasača, ‘darivanje glasača’ za davanje glasa, ja mislim da je građansko hapšenje tu dozvoljeno, i čak neophodno“, kazao je Prelević.

Tribina je organizovana jer je pre nekoliko dana u Futogu, na koncertu Beogradskog sindikata, došlo do nasilja, pošto je nekoliko muškaraca bacilo farbu ka bini. I napadač i mladić koji mu se suprotstavio osuđeni su na po godinu dana kućnog zatvora.

Sudija Apelacionog suda u penziji Savo Đurđić je precizirao da je takozvano građansko hapšenje regulisano Zakonom o krivičnom postupku.

On je rekao da je u zakonu navedeno da svako lice može uhapsiti svakoga koga zatekne pri izvršenju krivičnog dela koja se gone po službenoj dužnosti.

„To je većina dela iz Krivičnog zakonika, uglavnom dela protiv života i tela, imovinska dela, protiv polne slobode, javni red i mir, razbojništva, pa i ovo delo vezano za skup koji je bio u ovom mestu pre pet dana, nasilničko ponašanje na javnom skupu“, rekao je Đurđić.

On je kazao da se ne smeju zaboraviti svi oni ljudi poput policajca iz Futoga koji je priveo vinovnike nasilja, a zatim suspendovan, kao i da je neophodno sprovesti lustraciju nakon promene vlasti.

Tužiteljka Višeg javnog tužilaštva u penziji Jasmina Paunović istakla je da je „tanka linija“ između građanskog hapšenja, napada i nužne odbrane.

Ona je rekla da je najvažnije da se prilikom građanskog hapšenja vodi računa o srazmernoj upotrebi sile kako se ne bi desilo da, kako je navela, onaj koji pokušava da sprovede građansko hapšenje postane prekršilac zakona, a onaj koga je hapsio oštećeni.

„Bojim se da će do ovakvih stvari ubuduće dolaziti sve češće, zbog toga morate da obratite pažnju na to jer smo svedoci da se pravda primenjuje selektivno, pravda ne postoji, to moramo da shvatimo i u tom smislu i da delujemo“, navela je Paunović.

Profesorka Beogradskog univerziteta i aktivistkinja Biljana Stojković ocenila je da u Srbiji postoji situacija u kojoj se na one koji traže pravdu primenjuje drakonska pravda, a da se prema onima koji čine teža dela postupa blaže jer ih, kako je navela, „vlast neguje“.

„Postoji pravda i postoji pravda za Ćacije, to su potpuno različiti koncepti pravde, njima se može sve“, rekla je ona.

Bivši inspektor MUP-a Siniša Janković rekao je da organizacija na čijem je čelu, Institut za proučavanje korupcije Kareja vrši monitoring političkog nasilja i političke korupcije u Srbiji,

Naveo je o da je zabeleženo više slučajeva građanskog hapšenja, poput onog koje je izvršio lider Kreni-Promeni Savo Manojlović.

„Za poslednjih 100 dana evidentirali smo oko 520 pojavnih oblika političkog nasilja“, naveo je Janković.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com