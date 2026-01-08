Trišić Babić: RS je birala teži, ali ispravan put, put političke zrelosti i zdravog razuma

Vršiteljka dužnosti predsednika Republike Srpske Ana Trišić Babić je večeras izjavila na svečanosti povodom Dana RS da je Republika Srpska „birala teži, ali ispravan put – put političke zrelosti i zdravog razuma“ i da „upravo zato danas ima glas koji se čuje“.

„Da su poštovani božiji i zemaljski zakoni i volja naroda“, na svečanoj akademiji bi u svojstvu predsednika govorio Milorad Dodik, kazala je Trišić Babić i istakla da je on legalno izabrani predsednik Republike Srpske.

Ali, „zahvaljujući spoljnim neprijateljima srpskog naroda, predsednik Dodik je nelegitimno i nelegalno i nedemokratski bio prinuđen da se povuče sa funkcije koja mu pripada. Zašto na takav način? Zato što putem izbora, u demokratskom procesu, neprijateljima Republike Srpske to nije bilo moguće postići“, ocenila je Trišić Babić.

Po njenim rečima, Dodik je, „svestan loših namera prema Republici Srpskoj, učinio korak nazad, da bi svi zajedno napravili velike korake napred“, a takve odluke „nisu svojstvene političarima, ali jesu državnicima i velikim ljudima“.

„Milorad Dodik je i jedno i drugo“, istakla je ona.

Dalje je rekla da RS danas postoji „jer je nastala voljom naroda i jer je tu volju naučila da brani – mirno, razumno i odgovorno“.

„U proteklim godinama, dok su pritisci rasli, Republika Srpska nije birala ni povlačenje, ni sukobe. Birala je put koji je teži, ali ispravan – put političke zrelosti i zdravog razuma. I upravo zato danas ima glas koji se čuje“, kazala je Trišić Babić.

Ona je ocenila da je Republika Srpska na međunarodnoj sceni pokazala da „veličina teritorije ne određuje snagu politike“, već „snagu određuju doslednost, istrajnost i jasna poruka. Danas Republika Srpska nije objekat međunarodnih odnosa – ona je njihov aktivan i prepoznat glas“, kazala je Trišić Babić.

Naglasila je da RS ostaje na evropskom putu, ali uz „stav da demokratija nije nametanje, već dogovor, da stabilnost ne dolazi dekretima, već poštovanjem volje naroda“.

„Istok ili Zapad, lažna je dilema za male zemlje kao što je naša. Svesni i svojih gabarita, ali i gabarita sila na svetskoj sceni mi možemo samo reći da hoćemo da budemo i mudri i hrabri i otvoreni, ali konačno uvek i pre svega gledajući svoj interes“, naglasila je ona.

Zaključila je da RS danas ide napred, „ne zbog inata, Već zato što zna ko je, šta brani i kome pripada“.

Deveti januar se slavi kao Dan RS, koja je na taj dan 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH, odlukom poslanika tadašnje Skupštine srpskog naroda u BiH. Ustavni sud BiH je u više navrata proslavu Dana RS 9. januara proglasio neustavnim, smatrajući da je taj datum diskriminatorski za narode u RS koji nisu Srbi, pošto se poklapa sa pravoslavnim praznikom Svetog Stefana, „zaštitnika Republike Srpske“.

(Beta)

