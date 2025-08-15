Trivan (SPS) na televiziji Nova: Pokušaćemo da budemo faktor pomirenja, izbori za izlazak iz krize

Član Predsedništva Socijalističke partije Srbije (SPS) Goran Trivan kazao je danas da će SPS pokušati da bude faktor koji će „zaraćene strane u društvu“ da dovede za sto.

On je na televiziji Nova rekao je da ta stranka mora da reformiše program i da se pozabavi ljudima koje zastupa.

„(Lider SPS-a) Ivica (Dačić) koji je na čelu najdelikatnijeg ministarstva u ovom trenutku u državi, je pod pritiscima sa svih strana i nisam siguran da bi on sad bio protiv toga da idemo na izbore“, kazao je Trivan.

Ocenio je da odgovornost za incidente i demonstracije u prethodnim danima snose svi akteri i da su izbori izlazak iz krize.

„Nema nikakve dileme da vlast presudno može da utiče i na eskalaciju i na umirivanje situacije i zato je policija na tapetu i biće uvek u tim situacijama, važno je da zadrži profesionalan odnos, iskakanja očigledno ima“, izjavio je Trivan

(Beta)

