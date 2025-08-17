Trivić: Dodik uvek neprincipijelan, trgovao srpskim nacionalnim interesima

Predsednica opozicionog Narodnog fronta (NF) Jelena Trivić je izjavila da je cela politička karijera predsednika Republike Srpske (RS) Milorada Dodika zasnovana na neprincipijelnostima, pri čemu su, kako je ocenila, na trgovačkom stolu uvek bili srpski nacionalni interesi zarad njegove političke i finansijske karijere.

„Kada ode i nagodi se sa Sudom i Tužilaštvom BiH o ukidanju poternice i misleći da se nagodio za oslobađajuću pravosnažnu presudu, Milorad Dodik to proglasi svojom pobedom, prihvati odluku Suda, a u njegovim medijima do tada vanustavni Sud i Tužilaštvo BiH postaju opet samo Sud i Tužilaštvo BiH“, podsetila je Trivić, preneo je NF.

Osvrnula se i na Dodikov stav prema Centralnoj izbornoj komisiji BiH (CIK), navodeći da je državna izborna komisija bila legitimna za Dodika kada ga je posle opštih izbora 2022. godine proglasila za predsednika „uprkos brojnim neregularnostima“.

„A kada mu oduzme mandat, onda je nelegitimana“, dodala je Trivić.

Rekla je da je Dodik, dok mu je trajalo suđenje pred Sudom BiH zbog neizvršavanja odluka visokog predstavnika, pretio zaposlenima Srbima u pravosudnim i policijskim agencijama na nivou BiH da će im konfiskovati imovinu ako tamo ostanu da rade, a „kada je pomislio da se nagodio s tim istim pravosuđem na nivou BiH, onda se (Darko) Ćulum vraća na mesto direktora Agencije za istrage i zaštitu (SIPA) i povlači ostavku“.

Predsednica NF je podsetila i da je Dodikov pravni tim podneo apelaciju Ustavnom sudu BiH, tražeći privremenu meru odlaganja presude Suda BiH o zabrani njegovog političkog delovanja, do donošenja konačne odluke, mada je pre dve godine skupštinska većina u Narodnoj skupštini, koju Dodik kontroliše, donela Zakon o neprimenjivanju odluka Ustavnog suda BiH na teritoriji RS, povukla srpske sudije iz Ustavnog suda i nije imenovala druge.

Zato se „postavlja logično pitanje: Ako bi Ustavni sud BiH doneo privremenu meru o odlaganju izvršenja presude Suda BiH, da li bi se ona primenila i na teritoriji RS?“, kazala je Trivić.

Rejka je da se Dodik danas u gostovanju na Radio-televiziji RS (RTRS) „obrušio na Evropsku uniju“, mada je u Evropi „često imao saveznike koji su mu gledali kroz prste na razne avanturizme i sa kojima je pravio razne štetne nagodbe“.

Trivić je navela da je Dodik, između ostalih, postizao dogovore s bivšom visokom predstavnicom EU za spoljne poslove i bezbednost Ketrin Ešton, nekadašnjim visokim predstavnikom u BiH Miroslavom Lajčakom, bivšim šefom Delegacije EU u BiH Larsom Gunarom Vigemarkom, kao i sa bivšim nemačkim izaslanikom za Zapadni Balkan Manuelom Saracinom.

„Ima nas koji pratimo i vrlo dobro možemo da razlučimo sve Dodikove obrte, prevrate, faze i kontradiktornosti. Ima nas i koji znamo šta Rusi misle o ratnim profiterima i kolika je to nacionalna sramota u ruskom poimanju otadžbine i nacije“, zaključila je Trivić.

(Beta)

