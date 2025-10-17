Trivić: Imenovanje v.d. predsednika RS neustavno, Dodik želi da se reši Željke Cvijanović

Predsednica opozicionog Narodnog fronta (NF) Jelena Trivić izjavila je da je imenovanje bilo koga za vršioca dužnosti predsednika Republike Srpske (RS) neustavno, jer entitetski Ustav ne poznaje institut v.d. predsednika, niti proceduru za izbor nekoga na tu funkciju.

„Ustav RS predviđa da se predsednik RS bira isključivo na izborima, direktno od naroda“, navela je Trivić, saopšteno je iz NF-a.

Komentarišući najavu da će vladajuća većina na sutrašnjoj posebnoj sednici parlamenta RS imenovati aktuelnu članicu Predsedništva BiH Željku Cvijanović za v.d. predsednika RS, ona je navela da, ako se to desi i Cvijanović bude razrešena s funkcije srpskog člana Predsedništva BiH, ona će funkciju v.d. predsednika obavljati samo do izbora novog predsednika ovog bh. entiteta, koji će se birati na prevremenim izborima 23. novembra.

„To i jeste cilj Dodikovih, da posle prevremenih izbora ona izgubi svaku političku poziciju i moć i da je se reši, jer joj ne veruju“, ocenila je Trivić.

Podsetila je da je ranije izjavila, a što se potvrdilo kao tačno, da će kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) za predsednika RS na prevremenim izborima biti Siniša Karan, a ne Cvijanović, jer je, istakla je, „ona na čelu jake struje u SNSD-u koja se protivi tome da strankom ovlada grupacija koju predvodi Igor Dodik (sin Milorada Dodika)“.

Ocenila je da „ne treba žaliti za Željkom“, već da institucije RS i BiH treba da se izjasne o neustavnim radnjama poslanika vladajuće strukture i „razreše politički i pravni haos koji kreiraju predstavnici vlasti“.

„Neverovatno je dokle ide drskost Milorada Dodika u pravljenu pravnog, političkog i ustavnog haosa. Njemu apsolutno ništa nije sveto, osim njegove vlasti, a Republika Srpska je talac njegove težnje da po svaku cenu zadrži moć i vlast“, zaključila je Trivić.

(Beta)

