TS: Autentično tumačenje zakona o Generalštabu – trostruko pravno nasilje

Autentično tumačenje posebnog zakona za rušenje zgrade Generalštaba, koje je po hitnoj proceduri usvojio Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, predstavlja trostruko pravno nasilje, saopštila je danas Transparentnost Srbija (TS).

Time se umesto, kako je navedeno, jačanja vladavine prava, učvršćuje izgradnju bespravne države.

„TS poziva narodne poslanike da ovo autentično tumačenje ne usvoje, a Ustavni sud da bez odlaganja odluči o inicijativama kako bi se ovakvom urušavanju ustavnog poretka stalo na put“, navedeno je u saopštenju.

Donošenje bilo kog autentičnog tumačenja je, dodaje se, sporno iz nekoliko razloga, a pre svega, ovaj institut uopšte nije prepoznat u važećem Ustavu Srbije, tako da se nameće pitanje važenja i efekata autentičnih tumačenja koje Narodna skupština donosi, primenjujući Zakon o Narodnoj skupštini i svoj Poslovnik.

Dodatni problem, kako je ocenila TS, predstavlja to što ni skupštinski zakon, ni skupštinski poslovnik ne sadrže nikakva ograničenja i kriterijume kod donošenja autentičnih tumačenja.

„Usled toga se mnogo puta dogodilo da poslanici ‘tumače’ odredbe koje su potpuno jasne ili da to čine na način koji je potpuno suprotan originalnom značenju norme“, navela je TS.

Istkla je da je zbog tog problema, a naročito zbog autentičnog tumačenja pojma „javni funkcioner“ u Zakonu o sprečavanju korupcije, koje je bilo potpuno neutemeljeno i veoma štetno, TS podnela inicijativu Ustavnom sudu u leto 2022, ali po njoj još nije odlučeno.

„Kada je reč o predlogu autentičnog tumačenja zakona koji je donet za Generalštab, ono je sporno iz istog razloga kao i sam taj zakon, kao i iz nekih dodatnih. Pored toga što je donošenje posebnih zakona za pojedine projekte praksa koja narušava jedinstvo pravnog sistema, ovde je učinjen i korak dalje u pravljenju bespravne države“, navela je TS.

Dodala je da je očigledno da je poseban zakon za Generalštab neustavan, budući da je njime Skupština oglasila ništavim jedan pojedinačni pravni akt uprave.

Time je, kako se ističe, narušeno jedno od osnovnih načela Ustava – načelo podele vlasti, jer je Skupština na sebe preuzela nadležnost sudske i izvršne vlasti.

Predlog autentičnog tumačenja se, po oceni TS, tiče iste stvari, samo što sada proširuje broj akata uprave koje Skupština želi da poništi, jer su očigledno poslanici vladajuće većine bili u tolikoj žurbi da što pre usvoje ovaj zakon, da nisu stigli da se upoznaju ni sa svim aktima koje su želeli da ponište da bi pošto – poto realizovali planirani projekat sa američkim investitorom.

Pored toga, „tumačenjem“ norme koja se, kako je navedeno, odnosi na prostor oivičen ulicama Kneza Miloša, Masarikove, Birčaninove i Resavske poništena je odluka koja se odnosi na znatno šire područje, što predstavlja dodatni dokaz da nije reč ni o kakvom tumačenju postojeće norme, već o poništavanju još jednog akta uprave.

Autentično tumačenje mora da, ocenila je TS, usvoji ista većina kao i sam zakon, pa se postavlja pitanje zašto poslanici vlasti nisu predložili dopunu zakona, a ne autentično tumačenje.

„Razlog može biti dejstvo autentičnog tumačenja, koje je retroaktivno. Na osnovu toga može se zaključiti da je vlast već preduzela neke radnje koje su nezakonite, i da sada žele da te zloupotrebe legalizuju“, ocenila je TS.

(Beta)

