TS: Uskraćivanje bitnih informacija i lažne tvrdnje organa vlasti da ne poseduju tražene dokumente

Proteklih godinu dana u primeni zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja obeležilo je uskraćivanje bitnih informacija po zahtevima uz brojne slučajeve u kojima su organi vlasti lažno tvrdili da ne poseduju tražene dokumente, ocenila je danas organizacija Transparentnost Srbija (TS).

U saopštenju povodom Međunarodnog dana prava javnosti da zna, TS je upozorila da je takva praksa „u sadejstvu sa nefunkcionisanjem demokratskih institucija i selektivnim radom istražnih organa, podiglo neodgovornost vlasti u Srbiji na viši nivo“.

„Primena Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, i pored toga što je obavezna, u stvarnosti sve više zavisi od dobre volje organa vlasti. Vlada i Skupština Srbije, i pored jasnih upozorenja iz nekoliko godišnjih izveštaja Poverenika za informacije, još nisu izmenili zakon na način koji bi omogućio efikasno rešavanje žalbi u slučaju uskraćivanja informacija“, ocenjuje se u saopštenju.

Navodi se i da građani i novinari „nemaju pravo na žalbu kad im informacije uskrati Vlada Srbije, iako je, na osnovu preporuka GRECO, rok da se to pravo konačno uvede istekao pre dve godine“.

Transparentnost Srbija je saopštila i da je prošle godine tražila „brojne značajne informacije od organa vlasti“ a da su neke od tih informacija „uskraćene bez ikakvog obrazloženja, uz navođenje lažnih razloga, ili, što je posebno opasno, navođenjem neistinitih tvrdnji da ‘organ ne poseduje tražene dokumente“.

„Nakon tragedije u Novom Sadu i antikorupcijskih studentskih i građanskih protesta Vlada Srbije je objavila brojne dokumente koji se odnose na projekat rekonstrukcije železnice do mađarske granice. Međutim, ista ta Vlada i dalje ne objavljuje čak ni ugovore, a kamoli građevinsku dokumentaciju, za brojne druge infrastrukturne projekte“, stoji u saopštenju.

TS je podsetila da ni po zvaničnom proglašenju kraja pandemije, Vlada Srbije nije objavila informacije vezane za kovid-19 nabavke kao i da Upravni sud duže od godine nije odlučio po tužbama te organizacije protiv Vlade Srbije zbog uskraćivanja kopija dokumenata u vezi sa izmenom uredbe o projektu „Jadar“ i odlukama da se o pojedinim zakonima ne održi javna rasprava.

„Ovi primeri uskraćivanja informacija jasno ukazuju da ne može biti reč o slučajnosti, već o namernom skrivanju podataka koji bi mogli da ukažu na zloupotrebu javnih resursa i organa vlasti radi zadovoljenja političkih interesa, kao i o sprečavanju javnosti da stekne uvid u način trošenja novca za projekte vredne desetine milijardi evra, a koji su ugovoreni netransparentno i bez nadmetanja“, saopštila je Transparentnost Srbija.

(Beta)

