Turska gradi prvu fabriku municije na Kosovu

Turska će izgraditi prvu fabriku municije na Kosovu, piše portal EU alajv (EUalive).

Turski državni vojni gigant KME potpisao je ugovor o izgradnji prve kosovske fabrike municije, proizvodnog kapaciteta od 20 miliona komada godišnje. Fabrika bi trebalo da bude završena sledeće godine.

KME će izgraditi sva neophodna postrojenja i pruži sveobuhvatnu obuku za proizvodnju, održavanje i popravku. Prema ugovoru, kompanija će obezbediti mašine za proizvodnju municije, linija za sklapanje, laboratorije, kao i opremu za testiranje.

MKE će istovremeno pružati tehničku pomoć lokalnim radnicima, koje će obučavati stručnjaci iz Turske.

Inicijativa za izgradnju fabrike nadovezuje se na izjavu kosovskog premijera Aljbina Kurtija krajem novembra prošle godine o planovima za fabriku minicije i laboratoriju za dizajn dronova, sa ciljem da se ojača kosovska odbrambena industrija.

Vojne veze Turske i Kosova ojačale su proteklih godina. U julu 2023. Priština je nabavila dronove tipa Bazraktar turskog proizvođača Bajkar, a početkom oktobra ove godine od iste firme dobila je hiljade dronova-samoubica.

Kurti je to okarakterisao kao kontramere na teritorijalne pretenzije Srbije. On je izgradnju fabrike nazvao branom od „pretnji susedne Srbije“, što samo podstiče narativ o albanskoj agresiji koji dolazi od zvaničnog Beograda.

Prema nekim mišljenjima, fabrika municije na Kosovu u skladu je sa rezolucijom UN 1244. To odražava stvarnost nakon rezolucije, u kojoj Kosovo deluje kao de fakto država sa podrškom Zapada.

Srbija je više puta osudila kosovsko naoružavanje kao provokaciju. Kada je Kosovo dobilo dronove od Turske ove godine, predsednik Srbije Aleksandar Vučić optužio je Tursku za „imperijalne ambicije“ i pokušaj da na Balkan vrati Osmansko carstvo. Kada su SAD poslale naoružanje Kosovu, Vučić je izrazio „razočaranje“ u Vašington.

Vučić je ipak ublažio retoriku, nazvavši turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana „velikim liderom“ i potvrdivši želju Srbije za „najbližim mogućim odnosima“ sa Turskom.

(Beta)

