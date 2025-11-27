Turski državljani napuštaju Crnu Goru

Od kraja oktobra, kad je Vlada Milojka Spajića privremeno uvela vize državljanima Turske, skoro 9.000 njih napustilo je Crnu Goru, dok su u istom periodu odobrena 194 zahteva za izdavanje viza državljanima te zemlje.

Prema ranijim podacima MUP-a, u Crnoj Gori je zvanično boravilo oko 13.000 turskih državljana.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) saopštili su “Vijestima” da je od 27. oktobra, kad je izvršna vlast uvele vize turskim državljanima, pa do juče (26. novembar) – 8.935 državljana Turske napustilo Crnu Goru.

Na pitanje koliko je državljana Turske koji su imali stalan ili privremen boravak u Crnoj Gori otišlo, iz MUP-a odgovorili su da bi za precizno utvrđivanje tih podataka bilo neophodno sprovesti detaljnu proveru svakog pojedinačnog slučaja.

“Takav proces zahjevao bi značajno vreme i angažovanje većeg broja službenika, budući da se radi o obimnoj proveri evidencija”, dodali su.

Iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP) rekli su Vijestima da je od 30. oktobra, kad je na snagu stupila odluka o privremenom uvođenju viza za državljane Turske, procesuirano 320 zahteva za izdavanje crnogorske vize.

Naveli su da su 194 zahteva odobrena, da ih je 29 odbijeno, a da je preostalih 97 u proceduri kod nadležnih organa.

Povod Vladi da ukine bezvizni režim s Turskom bio je incident koji se dogodio 25. oktobra u podgoričkom naselju Zabjelo, kad je nožem ranjen Podgoričanin M. J. (25). Iako je policija prvobitno tvrdila da su u ranjavanju učestvovali državljanin Turske i Azerbejdžana, na kraju se ispostavilo da su Podgoričanina navodno ranila dva državljanina Azerbejdžana.

Deo javnosti kritikovao je odluku o uvođenju viza turskim državljanima, ističući da je ona posledica ishitrenog populizma, te da je izvršna vlast podlegla ksenofobnoj atmosferi u državi.

Takav potez izvršne vlasti izazvao je i zabrinutost na ekonomskom planu, s obzirom na to da podaci Centralne banke Crne Gore (CBCG) i Uprave za statistiku (Monstat) pokazuju da su Turci najveći investitori, da čine i pet odsto turizma, te da su vlasnici 20 odsto firmi u Crnoj Gori.

Šef diplomatije Ervin Ibrahimović kazao je na konferenciji za medije 17. novembra da veruje da će vize državljanima Turske biti ukinute za 10 do 15 dana. Iz resora kojim on rukovodi, ali ni iz kabineta premijera Spajića, juče nisu odgovorili na pitanje “Vijesti” kad će vize biti ukinute.

(Beta)

