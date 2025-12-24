Turski mediji: Misterija s padom aviona sa zvaničnicima Vojske Libije, sumnja se na sabotažu

Misterija vlada u vezi sa sinoćnim padom aviona u Turskoj sa zvaničnicima Vojske Libije, sumnja se na sabotažu i turski analitičari naglašavaju da treba razmotriti mogućnost atentata, prenosi danas atinska RTV SKAI.

Pošto se posle uzletanja iz Ankare srušio mali privatni poslovni avion „Falkon 50“ koji je prevozio načelnika Generalštaba i komandanta Kopnenih snaga Libije, vlasti razmatraju kvar ili sabotažu, pišu turski mediji.

U avionu je bilo osam ljudi, pet libijskih zvaničnika, čija su imena objavljena, i tročlana posada.

Turski analitičari naglašavaju da se mora razmotriti mogućnost atentata, napominjući da je „libijski general došao u Tursku zbog sledećih koraka u istočnom Mediteranu“ gde se nadmeću pribrežne države.

Nevzat Čiček, direktor lista „Independent Turkish“, rekao je da „postoji mnogo sumnji i te misli su opravdane. Postoji mnogo dešavanja, kao što je u Siriji, s druge strane sporazumi Grčke, Kipra i Izraela i nastavak turskog prisustva u Libiji. Postoji mnogo sumnji. Obično kada takve ličnosti lete, sprovode se i tehničke provere“.

Jilmaz Ozdil, direktor televizijske mreže Sozdžu, izjavio je: „Ovde se mora ispitati da li je u pitanju nesreća ili neka vrsta sabotaže. Čudno je. Čim je avion poleteo, pojavio se problem“.

Privatni avion koji je prevozio komandanta libijske vojske je objavio SOS poziv u pomoć zbog kvara električnog sistema i tražio hitno sletanje, ali se ubrzo srušio u blizini Ankare.

Avion „Daso Falkon 50“ poleteo je sa ankaraskog aerodroma Esenboga ka Tripoliju i obavestio kontrolu leta o vanrednoj situaciji izazvanoj električnim kvarom.

Osam ljudi, uključujući tri člana posade, poginulo je u nesreći.

Kontrola leta je dopustila povratak aviona na aerodrom Esenbog i odobrila hitno sletanje i preduzete su vanredne mere, ali je on nestao sa radara tokom spuštanja i kontakt je izgubljen.

Ostaci letelice su ubrzo nađeni kod sela Kesikavak u tom području.

Međunarodno priznata Vlada Libije je saopštila da su među poginulima načelnik Generalštaba Vojske, general Mohamed Ali Ahmed Al-Hadad i četiri člana njegove pratnje.

Libijski zvaničnici su rekli da je avion bio iznajmljen i registrovan na Malti i da će vlasništvo i tehnička istorija aviona biti ispitani tokom istrage.

Među žrtvama pada aviona u Turskoj je i stjuardesa Grkinja, po informacijama Ambasade Grčke u Turskoj. To je 42-godišnja Marija Papa koja je bila šefica kabinskog osoblja aviona.

Avion je pripadao kompaniji „Harmoni Džets“ sa sedištem na Malti, dok su celu posadu činili strani državljani.

(Beta)

