Turski ministar: Nema ozbiljne inicijative za nastavak pregovora SAD i Irana

Ministar spoljnih poslova Turske Hakan Fidan je danas rekao da ne postoji ozbiljna inicijativa za nastavak pregovora SAD i Irana, ali da veruje da je Iran otvoren za pregovore koji nisu javni.

„Uslovi nisu baš pogodni za diplomatiju sada“, rekao je Fidan u intervjuu za agenciju Asošiejted pres.

On smatra da je Iran, iako se „oseća izdan“ jer je po drugi put napadnut dok su bili u toku pregovori sa SAD o njegovom nuklearnom programu, ipak otvoren za „svaku razumnu diplomatiju“ putem kanala koji nisu javni.

Fidan koji je za ministra imenovan nakon dugogodišnje službe na mestu šefa turske obaveštajne službe, kaže da je glavni prioritet Turske da ostane van sukoba, čak i pošto su odbrambene snage NATO-a iznad Turske oborile tri balistička projektila, za koje se veruje da su ispaljena iz Irana.

On je isključio vojni odgovor na pretnje iz Irana za sada, rekavši da je odbrana NATO efikasna i da je „primarni cilj“ Ankare da ostane van sukoba.

„Znam da nas provociraju i da ćemo biti provocirani, ali naš cilj je da ostanemo van ovog rata, to želimo“, rekao je Fidan, koji redovno kontaktira sa iranskim zvaničnicima.

Dodao je da ne zna koliko teško je novi Vrhovni vođa Irana ajatolah Modžtaba Hameneji povređen u izraelskom napadu na početku rata, ali da je poznato „da je živ“.

Fidan je rekao da su proces izbora novog vođe i njegovo zdravstveno stanje stvorili prazninu u strukturi moći u Iranu.

„Mislim da je tu prazninu popunila visoka komanda Revolucionarne garde“, smatra turski ministar.

On je rekao da je Iran odbio da pregovara o svom programu za razvoj balističkih projektila i o pomoći posredničkim oružanim grupama koje podržava u regionu, uključujući Hezbolah u Libanu i grupu iračkih milicija, koje su se uključile u regionalni rat.

Fidan odbacuje mogućnost da Turska bude napadnuta tokom sukoba, i kaže da je rat u Iranu dao Turskoj podsticaj da poveća proizvodnju oružja i protiv-vazduhoplovne odbrane.

Kritikovao je poteze Izraela u drugim delovima regiona, uključujući Siriju, gde obe zemlje imaju strateške interese.

„Dokle god je Netanjahu na vlasti, (Izrael) će uvek nekog identifikovati kao neprijatelja, jer im je to potrebno da bi sprovodili svoje namere. Ako ne Tursku, imenovali bi neku drugu zemlju u regionu“, smatra Fidan.

On je rekao da je važno da se Turska pridruži Odboru predsednika SAD Donalda Trampa za mir, jer to vidi kao „priliku“ da se zaustavi rat, iako Turska „ne gaji iluziju da će Odbor rešiti sva postojeća pitanja“.

Turski ministar spoljnih poslova je naveo da Turska nije dobila zahtev da odabere trupe za stabilizacione snage u Gazi.

Uzrok tome vidi u protivljenju Izraela, ali ocenjuje da se to može promeniti: „Mislim da Amerikanci tiho pokušavaju da reše problem sa Izraelcima kako bi Turskoj omogućili učešće“ u snagama u Gazi.

Fidan je naveo da je za Tursku prioritet najavljeno osnivanje Upravnog odbora za Gazu, koji će se sastojati od 15 politički nezavisnih palestinskih administratora.

„Očekujemo da će ući u Gazu i početi sa radom. S time se još nije počelo, a od negde ipak moramo početi“, rekao je Fidan.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com