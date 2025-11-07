Tursko pravosuđe izdalo naloge za hapšenje Netanjahua i izraelskih zvaničnika

Tursko pravosuđe izdalo je večeras naloge za hapšenje zbog „genocida“ izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i nekoliko izraelskih zvaničnika, uključujući ministra odbrane Izraela Kaca i ministra nacionalne bezbednosti Itamara Ben-Gvira.

Ukupno 37 osumnjičenih su na spisku naloga za hapšenje, saopštila je Kancelarija glavnog tužioca Istanbula, bez navođenja kompletnog spiska.

Na spisku je i načelnik izraelskog generalštaba Ejal Zamir, prema saopštenju istanbulskog tužilaštva, koje osuđuje „genocid i zločine protiv čovečnosti koje izraelska država sistematski čini u Gazi“.

Tursko pravosuđe takođe navodi slučaj bolnice tursko-palestinskog prijateljstva u Pojasu Gaze, koju je izgradila Turska, a koju je u martu napala izraelska vojska, koja tvrdi da je palestinski pokret Hamas koristio to zdanje kao svoju bazu.

Turska, jedan od najglasnijih kritičara rata koji je izraelska vojska pokrenula u Pojasu Gaze posle napada Hamasa na izraelsko tlo 7. oktobra 2023. godine, već se pridružila postupku za genocid protiv Izraela koji je Južna Afrika pokrenula pred Međunarodnim sudom pravde (MSP) prošle godine.

Mirovni plan koji je predložio predsednik SAD Donald Tramp (Trump) doveo je do sprovođenja krhkog prekida vatre u Pojasu Gaze 10. oktobra, posle dve godine razornog rata.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com