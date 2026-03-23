Tusk: Da čuju i u Budimpešti, mi u Poljskoj razlikujemo ko je saveznik, a ko neprijatelj

Poljski premijer Donald Tusk danas je u Lođu poručio je Moskvi i Budimpešti da nema sukoba interesa među zemljama NATO, te da i u Vašingtonu i u Evropi već znaju da je Varšava lojalan i pouzdan saveznik ali zahtevan, i da ona veoma dobro razlikuje ko je pravi saveznik a ko neprijatelj.

„Neka dopre do Vašingtona, Moskve, evropskih prestonica, nema sukoba interesa među članicama NATO. Poljska, Evropa i SAD su jedna porodica. Neka se čuje svuda, pa i u Budimpešti. Mi u Poljskoj znamo ko je pravi saveznik. Mi umemo da pravimo razliku između saveznika i neprijatelja“, kazao je Tusk na svečanom potpisivanju američkog programa u kome se investira oko 300 miliona dolara u centar za servisiranje američkih borbenih helikoptera „apač“.

Povodom negodovanja administracije predsednika SAD Donalda Trampa što novi program evropske pozajmice SAFE za nabavku oružja i modernizaciju vojne industrije u Evropskoj uniji, gde je Poljska najveći korisnik sa odobrene 44 milijarde evra, važi samo za evropsko oružje a ne i za američko, Tusk je poručio da će poljska vlada nastaviti da nabavlja oružje i iz SAD.

„Želim da poručim Amerikancima da ćemo zahvaljujući pozajmici iz programa SAFE moći da oslobodimo sredstva iz budžeta da nastavimo poslove i nabavke oružja iz SAD“, kazao je Tusk.

Poljska je 2024. godine potpisala ugovor o nabavci 96 helikoptera „apač“ za 10,8 milijardi dolara.

Poljska vojska imaće najveću flotu tih helikoptera posle SAD, a iako je posao započela prethodna konzervativna vlada stranke Pravo i Pravda pregovori su se odužili, jer je Tuskova vlada insistirala da se u ugovor unesu i ofset programi i ulaganja, tako da će u Lođu biti centar za servisiranje radara i motora tih helikoptera.

„Drago mi je što svi počinju da shvataju da je Poljska ne samo odgovoran i lojalan saveznik, već i zahtevan i pouzdan, jer zasniva odnose na istini i obostranim interesima“, kazao je Tusk.

U Poljskoj je poslednjih dana izbio otvoren sukob između nacionalističkog predsednika Poljske Karola Navrockog i vlade, zato što je šef države stavio veto na zakon o pozajmici SAFE, jer navodno čini Poljsku zavisnom od hirova Brisela i na njemu zarađuje Nemačka, iako je Tuskova vlada namenila skoro 90 odsto novca za poljsku namensku industriju i armiju.

Navrockom, koji je poklonik američkog predsednika Trampa i simpatizer pokreta MAGA, takođe je smetalo što ta sredstva ne mogu da se koriste za nabavke američkog, već samo evropskog oružja.

Vlada ima nadležnost da pozajmicu uzme uprkos vetu predsednika, što i čini, ali spor je produbila još i iznenadna odluka predsednika Navrockog da ode pred izbore da podrži mađarskog predsednika Viktora Orbana na sastanku Frakcije patriota iz Evropskog parlamenta danas u Budimpešti.

„Učešće predsednika Navrockog na sastanku proruskih i evroskeptičnih političara je fatalna greška i potvrđuje opasnu strategiju da se oslabi Evropska unija, a ojača ruski predsednik Vladimir Putin“, poručio je Tusk.

(Beta)

