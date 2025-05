Tusk: Ne mogu zamislim da neko od nas proslavlja danas na Crvenom trgu sa Putinom

Poljski premijer Donald Tusk izjavio je danas da ne može da zamisli da neko iz ovog dela Evrope može dok traje agresija Rusije na Ukrajinu da stoji danas na Crvenom trgu i da tu proslavlja 80. godišnjicu kraja Drugog svetskog rata.

„Za mene je nezamislivo da neko ko je iz ovog dela sveta dok još traje rat i agresija Rusije na Ukrajinu može da stoji na Crvenom trgu i proslavlja kraj rata sa njima koji ubijaju decu, civile i napadaju države. Dakle ne samo Ukrajina, nego mi svi smo zaslužili da u ovim satima i danima jasno naglasimo na čijoj strani stojimo i gde je dobro“, kazao je Tusk novinarima pred odlazak u posetu Francuskoj.

Poljski premijer obećao da će ovih dana, na konkretnu 80. godišnjicu kraja Drugog svetskog rata Evropska unija podržati napadnutu Ukrajinu i drugim simboličnim gestovima.

Iz EU je od predsednika i premijera na proslavu Dana pobede u Moskvu otišao samo slovački premijer Robert Fico, mada pred odlazak kod kuće nije pominjao da li će prisustvovati i samoj paradi, ili kao što je jednom prilikom ranije učinio kada su on i češki predsednik Miloš Zeman učestovali u programu odavanja pošte poginulim sovjetskim vojnicima a za vreme parade ostali zajedno u hotelu.

Od zemalja kandidata za EU u Moskvi je na paradi gost samo predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Poljski premijer putuje danas u Nansi da u Fracuskoj potpiše novi sporazum o prijateljstvu i garancijama uzajamne pomoći dve države i u vojnoj oblasti, što podrazumeva i ulazak Poljske pod francuski nuklearni kišobran.

Tusk je upozorio da taj novi sporazum kao i sličan koji zvanična Varšava dogovara sa Velikom Britanijom nije reakcija na nesigurnost koju je donela nova američka administracija predsednika Donalda Trampa da li saveznici mogu uopšte da se pouzdaju u član pet Vašingtonskog sporazuma i kolektivnu odbranu NATO.

„Sporazumi sa Francuskom i Velikom Britanijom nisu odgovor na taj geoplitički potres ili na korigovanje strategija od strane nove američke administracije, slučajno su u isto vreme i to nije alternativa za naše odnose sa SAD. To želim da naglasim jer neki ovde u Poljskoj vole da to tako predstave: ili Evropa ili SAD. Ta alternativa je lažna“, kazao je Tusk.

Poljski premijer podsetio je da i sam Tramp od početka govori da Evropa mora bolje da se organizuje i da neće više biti pod takvim bezbednosnim kišobranom SAD.

„U samom sporazumu sa Francuskom zapisane se reči o uzajamnoj pomoći u slučaju napada. To nisu spekulacije. Zadovoljan sam formulacijom jer razlika je kada se obavezuje NATO i kada država koja raspolaže takvim vojnim aresnalom kao Francuska kaže da ima obavezu da pritekne u pomoć“, kazao je Tusk.

Poljski premijer podsetio je da je Francuska takodje od početka podržavala zahtev Poljske da EU sufinansira jačanje i bolje obezbedjenje istočne granice Poljske sa Rusijom i Belorusijom zato što je to spoljna granica EU.

(Beta)

