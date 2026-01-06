Tusk: Nijedna članica NATO ne sme da preti drugoj, Danska ima podršku cele Evrope

Poljski premijer Donald Tusk izjavio je u Varšavi da nijedna članica NATO ne sme da preti drugoj, jer u tom slučaju NATO gubi smisao i dodao da će evropski lideri na sastanku takozvane Koalicije voljnih u Parizu verovatno razgovarati i o Grenlandu.

„NATO bi izgubio smisao ako bi unutar njega izbijali sukobi ili uzajamni agresivni potezi. Jako nam je svima stalo do toga da se eventualna sporna pitanja rešavaju dijalogom članica“, kazao je Tusk.

On je dodao da pitanje evropske solidarnosti i poštovanje teritorijalnog integriteta zemalja člniaca Evropske unije (EU) spada u temeljna, osnovna pitanja.

„Očigledno je da Danska može da računa na solidarnost cele Evrope. Nema tu nikakvih sumnji“, rekao je Tusk povodom poslednjih izjava američkog predsednika Donalda Trampa da je Grenland nužno potreban njegovoj zemlji, iako je danski.

Poljski premijer je ipak upozorio da treba nastojati, kao što to pokušava Poljska, da tesne transatlantske veze sa SAD, koje su temelj i evropske bezbednosti, ne ugroze neke takve izjave, ili odluke SAD ne samo sada nego i narednih godina.

„Želeo bih da u Vašingtonu bude jasno da bilo kakvi pokušaji razbijanja ili osporavanja suštine NATO neće naići na prihvatanje ni u jednoj evropskoj zemlji“, rekao je poljski premijer.

Glavna tema današnjeg sastanka predstavnika 35 zemalja, među njima 27 šefova država ili vlada, u Parizu prema rečima Tuska biće preciziranje pomoći Ukrajini i pokušaj da se približe stavovi EU i SAD.

„Razgovaraće se o eventualnim garancijama bezbednosti za Ukrajinu od strane Evrope, SAD i Kanade“, kazao je Tusk, mada je upozorio da ta Pariska deklaracija još neće doneti sasvim konkretne obaveze i odluke.

On je dodao da „razgovori i evropski, američki i ukrajinski diplomatski napori daju šansu, više nego senku šanse, ali sigurno ne garanciju, da u Ukrajini nastane mir. Ne moram da objašnjavam koliko su važni za Poljsku ti napori da se dogovori primirje i mir“.

Poljski premijer dodao je da će Pariska deklaracija biti izraz pune spremnosti Evrope i SAD da daju garancije bezbednosti Ukrajini i da pomognu toj zemlji u obnovi posle rata ali pre svega da Ukrajina dobije fer uslove za mir.

Tusk je upozorio da je za to, međutim, neophodna i dobra volja agresora.

„Trenutno iz Rusije nema nagoveštaja takvih signala“, rekao je Tusk novinarima u Varšavi, pred odlazak na sastanak Koalicije voljnih u Parizu.

(Beta)

