Tusk: Nismo u Parizu razgovarali o Grenlandu, da ne kvarimo raspoloženje oko Ukrajine

Poljski premijer Donald Tusk kazao je večeras posle sastanka koalicije voljnih u Parizu da lideri tih tridesetak zemalja koje pomažu Ukrajini nisu danas razgovarali o Grenlandu da ne kvare raspoloženje tokom razgovora kako pomoći Ukrajini.

„Niko nije želeo da pokvari raspoloženje dobre saradnje u pitanju Ukrajine. Čak ni premijerka Danske nije pokretala to pitanje“, kazao je Tusk novinarima posle sastanka predstavnika 35 zemalja koalicije voljnih i njihovih lidera.

Pred sastanak Tusk je upozorio da je cela Evropa solidarna sa Danskom koja odbija najave predsednika SAD Donalda Trampa da Grenland mora da pripadne SAD jer im je jednostavno nužno potreban a sam Tusk je poručio da Vašington mora da shvati da ne sme nijedna članica NATO da napada ili preti drugoj jer se tada gubi smisao i suština NATO.

„Koalicija voljnih želi da iskoristi trenutak u kome Ukrajina i sve zemlje koje su učestvovale u sastanku iskazuju dobru volju. Nazovimo stvari po imenu. Ukrajina je spremna i u najmanju ruku razgovara o kompromisu. Ti uslovi ne bi bili ni za koga posebno ponižavajući. Zato moramo kao međunarodna zajednica da nateramo Rusiju da konačno ozbiljno sedne za sto i razgovara o uslovima mira“, rekao je Tusk novinarima posle sastanka.

Poljski premijer dodao je da dok stav američke administracije da je spremna da pojača pritisak na Rusiju izaziva nadu, skeptičan je kada je u pitanju dobra volja Rusije.

„S velikom nadom primili smo deklaracije predsednika Donalda Trampa o spremnosti da se vrši pritisak na Rusiju uključujući i sankcije da se natera na mir. Za garancije bezbednosti ključno je da se uključe sve zemlje u taj proces, među njima i SAD. Glavni cilj je očuvanje potpune transatlantske solidarnosti u pritisku na Rusiju“, kazao je Tusk.

Poljski premijer ponovio je dosadašnji stav da njegova zemlja neće slati vojnike u Ukrajinu u eventualne mirovne snage a da je uloga Poljske da obezbedi logistiku i organizaciju pružanja pomoći Ukrajini i posle rata.

„Poljska je spremna i sigurno će obaviti sve zadatke u logistici. Nema očekivanja da će poljski vojnici biti u Ukrajini“, rekao je Tusk.

(Beta)

