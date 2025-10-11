Tusk: Poljska izuzeta iz obaveza evropskog pakta o migraciji

Premijer Poljske Donald Tusk potvrdio je danas nezvanične informacije da je Poljska izuzeta iz mehanizma relokacije izbeglica iz Evropske unije (EU), a uvrštena u takozvane zemlje pod pritiskom migranata, koje će od ostalih članica dobiti pomoć u skladu sa evropskim Paktom o migraciji ugovorenim prošle godine.

„Govorio sam da u Poljskoj neće biti relokacije migranata i neće je biti. Da ćemo bolje zaštiti granicu sa Belorusijom i ona je danas najbolje čuvana granica u Evropi. Da ćemo pooštriti propise o vizama i azilu i Poljska je postala primer za druge. Mi radimo, ne brbljamo“, napisao je Tusk na Iksu.

Tuskov komentar je odgovor na demonstracije poljske populističke desničarske stranke Pravo i Pravda bivšeg premijera Jaroslava Kačinjskog, na čiji poziv se danas odazvalo više desetina hiljada simpatizera, koji su se okupili ispred Kraljevskog zamka u Varšavi, kako bi protestovali protiv nepostojeće relokacije i navodnih hiljada migranata, kojih inače nema.

„Danas Donald Tusk proglašava iznenada da neće biti migracije kod nas sledeće godine. Ne dajte da vas prevari. To su stare igre. Možda će to biti produženo do 2027. godine ako ranije ne budu izbori, ali na kraju će taj dan doći i našem mirnom životu biće kraj“, rekao je Kočinjski demonstrantima.

Poljski opozicioni konzervativni nacionalisti iz stranke Pravo i Pravda na čelu sa Kačinjskim pozvali su Poljake na marš Varšavom, kako bi sprečili, kako tvrde, da Poljsku preplave migranti još tokom leta.

Oni su, međutim, pošto relokacija i deportacija nelegalnih migranata iz Nemačke čime su pretili nije bilo, u poslednjih nekoliko dana pokušali da spasu protest dodavanjem ugovor EU o trgovini sa latinoameričkim državama (MERCOSUR), protiv koga već protestuju poljski poljoprivrednici, a koji odbija i Tuskova vlada.

„Dovući u Poljsku rekordni broj migranata a onda pozivati na protest protiv migracije, to ume samo Jaroslav Kačinjski“, objavio je Tusk uoči današnjeg protesta.

Poljski mediji danas ponavljaju da vlade opozicionih populista Kačinjskog prati veliki korupcionaški skandal vezan za odobravanje viza, kojim je, prema saznanjima poljskog državnog revizorskog organa, od 2018. do 2022. godine odobreno više od 6,5 miliona viza.

Više od 366.000 tih viza je odobreno građanima zemalja sa velikim procentom muslimnaskog stanovništva, protiv kojih poljska desnica danas protestuje, dok se veliki broj viza izdato mimo propisa i proveravanja, što je uključilo i korupciju, a obavljeno je na nalog jednog od zamenika ministara spoljnih poslova.

Tusk je u februaru saopštio predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen da Poljska, imajući u vidu koliko Ukrajinaca je u njoj našlo privremeno utočište pred ratom, i s obzirom na to da je pod pritiskom nelegalne migracije na granici sa Belorusijom, odbija da realizuje bilo koje odredbe iz Pakta o migraciji EU koje bi značile relokaciju migranata u Poljsku ili plaćanje ako ih odbije.

Poljski mediji su danas nezvanično objavili, a premijer posle zvanično potvrdio, da je Poljska izuzeta kao zemlja pod posebnim pritiskom i zbog ukrajinskih izbeglica iz relokacije i mehanizma obavezne solidarnosti Pakta o migraciji.

Evropska komisija bi tu odluku zvanično trebalo da saopšti u sredu, 15. oktobra.

Odlazeća češka vlada desnog centra premijera Petra Fijale očekuje da bi i Češka mogla da se nađe u grupi izuzetih sa Poljskom, s obzirom na to da je od početka rata primila više od pola miliona ukrajinskih izbeglica, što je najviše u Evropi, dok ih sada u zemlji ostaje oko 380.000.

Dok u Češkoj na 1.000 stanovnika otpada 34 lica sa privremenim utočištem, u Poljskoj taj broj iznosi 27, u Slovačkoj 24, u Nemačkoj 19, a u Mađarskoj svega četiri.

(Beta)

