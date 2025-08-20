Tusk protiv toga da se o Ukrajini pregovara u Budimpešti

Poljski premijer Donald Tusk kritkovao je danas ideju da Budimpešta potencijalno bude mesto za mirovne pregovore između predsednika Ukrajine i Rusije Volodimira Zelenskog i Vladimira Putina.

Tusk je podsetio da je Ukrajina 1994. u Budimpešti već dobila garancije teritorijalnog integriteta od SAD, Rusije i Velike Britanije u zamenu za nuklearno razoružanje.

Te garancije su obesmišljene Putinovim napadom na Ukrajinu 2014. i nedostatkom vojne podrške potpisnika, piše briselski Politiko.

„Možda sam sujeveran ali ovaj put bih pokušao da nađem drugo mesto“, rekao je Tusk.

Briselski portal otkrio je juče da Bela kuća razmatra trilateralni sastanak – Zelenskog, Putina i predsednika SAD Donalda Trampa u glavnom gradu Mađarske pozivajući se na zvaničnika američke administracije i osobu blisku administraciji.

Trampu blizak mađarski premijer Viktor Orban, koji je nastavio da neguje veze sa Kremljom uprkos ruskoj agresiji na Ukrajinu, još se nije javno oglasio u vezi održavanja pregovora i trilateralnog sastanka.

Politiko podseća da je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto dan pošto je Rusija napala Ukrajinu predložio Budimpeštu kao sigurnu lokaciju „i za ukrajinsku i za rusku stranu“.

Ruski zvaničnici su inače ublažili očekivanja da je na pomolu susret Putina i Zelenskog.

Francuski predsednik Emanuel Makron je kao potencijalno mesto sastanka predložio Ženevu, što je podržao italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani.

Švajcarski ministar spoljnih poslova Injacio Kasis potvrdio je da je Švajcarska „sprema za takav sastanak“ dodajući da Putin neće biti uhapšen uprkos nalogu Međnarodnog krivičnog suda.

Putin je pak u telefonskom razgovoru sa Trampom pre dva dana predložio da se Zelenski i on sretnu u Moskvi.

Taj predlog su Zelenski i evropski lideri odbacili na multilateralnom sastanku u Beloj kući.

(Beta)

