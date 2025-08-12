Tusk: Rusija pokušava da nahuška Poljake i Ukrajince jedne protiv drugih

Poljski premijer Donald Tusk upozorio je danas da su huškanje Poljaka protiv Ukrajinaca i neki antipoljski gestovi Ukrajinaca scenario ruskog predsednika Vladimira Putina da zavadi Kijev i Varšavu.

„Bliži se rešenje rata u Ukrajini i Rusija čini sve da zavadi Kijev i Varšavu. Anti-poljski gestovi Ukrajinaca i raspirivanje anti-ukrajinskih raspoloženja u Poljskoj to je scenario Putina koji organizuju strani agenti i lokalni idioti. Uvek oni isti“, poručio je danas poljski premijer na mreži IKs.

Tusk je reagovao na nedavni izgred tokom koncerta beloruskog repera Maksa Korža koji kritikuje beloruske vlasti i predsednika Aleksandra Lukašenka na Narodnom stadionu u Varšavi 9. avgusta, kada je jedan od fanova repera razvio veliku zastavum ukrajinskih profašističkih nacionalista i ustaničke armije iz Drugog svetskog rata na kojoj je bili ispisano ime Stepana Bandere.

Ta zastava, Organizacija ukrajinskih nacionalista i njena oružana frakcija Ukrajinska ustanička armija kao i sam lider ukrajinskih nacionalista Stepan Bandera za Poljake su simbol masakra preko 100.000 mahom poljskih ali i čeških i jevrejskih seljaka u Volinju u današnjoj zapadnoj Ukrajini 1943. godine.

Na stadionu su tokom koncerta izbijale tuče i sa redarima te je morala da interveniše policija.

Dan ranije nekoliko hiljada fanova beloruskog repera okupilo se na neprijavljenoj i nelegalnoj proslavi na ulicama varšavskog kvarta Vola a policija je uhapsila šest ljudi zbog posedovanja droga dok je 25 učesnika skupa kažnjeno kaznom za prekršaje.

Glavna komanda Prestoničke policije saopštila je da je zbog izgreda na Narodnom stadionu privedeno 109 osoba zbog droga, napada na policiju i redare, unošenje pirotehnike na stadion i upad na teren.

Neredi na koncertu koji je trebalo da obeleži pet godina otpora beloruske opozicije režimu Lukašenka poslužili su odmah poljskim opozicionim konzervativnim nacionalistima iz stranke Pravo i Pravda i radikalnim nacionalistima iz stranke Konfederacija i ekstremistima da još pojačaju anti-ukrajinsku retoriku i govor mržnje koji ne jenjava još od predizborne kampanje novog poljskog predsednika Karola Navrockog.

Novi ministar pravde Valdemar Žurek rekao je da bi oni koji prave izgrede i zloupotrebljavaju gostoprimstvo Poljaka trebalo da budu kažnjeni a postoje mehanizmi da budu i deportovani.

