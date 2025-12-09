Tužilac Ilić: Vrhovna tužiteljka sama da podnese tužbu za naknadu štete protiv pojedinih medija

Tužilac Vrhovnog javnog tužilaštva Goran Ilić kazao je danas da je protvi toga da se institucije koriste samo kada je ugrožen ugled jedne osobe, povodom tužbe za utvrđivanje novinarske i izdavačke odgovornosti portala Kurir.rs i Informer.rs, kao i svih drugih medija koji su „protivno zakonu objavljivali lažne informacije o radu VJT“.

„Da sam u prilici da dam savet Vrhovnoj tužiteljki, preporučio bih joj da sama podnese tužbu za naknadu štete, ako smatra da ima osnova za tako nešto, kao što to godinama unazad rade ‘njeni’ tužioci“, izjavio je Ilić za list „Danas“.

Kazao je da se ne seća da je VJT povodom neistina objavljenih o desetinama tužilaca na bilo koji način stalo u odbranu tužilačke profesije

„Što se mene tiče, nisam to ni očekivao. Međutim, zarad drugih tužilaca koji su možda očekivali neku reakciju od sada Vrhovnog, a nekada Republičkog tužilaštva kada su bili napadani, moram da kažem da sam protiv toga da se institucije koriste samo kada je ugrožen ugled jedne osobe, ako tako nije postupano kada su drugi napadani i vređani“, naveo je on.

Rekao je da ne očekuje da će bilo koji tabloid prestati da šiti dezinformacije.

„Čini mi se da tabloidi u Srbiji ne deluju u dobroj veri sa idejom da pružaju tačne i pouzdane informacije, saglasno principu novinarske pažnje, već im je neretko zadatak da vode uvredljive kampanje protiv neistomišljenika vlasti“, kazao je Ilić.

Vrhovno javno tužilaštvo (VJT) najavilo je u subotu uveče da će preko svog zakonskog zastupnika u najkraćem mogućem roku podneti odgovarajuće tužbe nadležnom sudu za utvrđivanje novinarske i izdavačke odgovornosti portala Kurir.rs i Informer.rs, kao i svih drugih medija koji su „protivno zakonu objavljivali lažne informacije o radu VJT“.

VJT precizira da se tužbe odnose pre svega na tekst objavljen na portalu kurir.rs pod naslovom „Dolovac obmanula javnost u Srbiji? Sajt Eurodžasta ne potvrđuje njena haška saopštenja“, kao i na one koji su preneli taj tekst ili neke njegove delove, predstavljajući ih kao istinite.

(Beta)

