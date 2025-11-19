Tužilac: Katastrofa u diskoteci Puls je rezultat niza institucionalnih propusta i neodgovornosti

Tužilac Borče Janev je danas u uvodnoj reči na suđenju za požar u diskoteci „Puls“ u Kočanima izjavio da ta katastrofa nije samo rezultat upotrebe pirotehnike, već i niza institucionalnih propusta i neodgovornosti.

„Dokazi koji će biti izneti pokazaće bez ikakve sumnje da zločin u ovom događaju nije i ne može biti samo krivično delo aktiviranja pirotehnike, samo postojanje ovog objekta toliko godina je takođe zločin. Klub ‘Puls’ je oduvek bio smrtonosna zamka, bure baruta“, rekao je Janev.

Prema njegovim rečima, katastrofa u diskoteci u Kočanima nije nastala delovanjem ili propustom jedne ljudske ruke.

„Nije nastala samo kao posledica aktiviranja pirotehnike te kobne noći, 16. marta 2025. godine. Snimci koji su nas sve potresli i obišli svet samo su konačni i kobni čin ovog institucionalnog, nevidljivog ali stvarnog, veoma prisutnog zla, koje je te večeri izašlo na videlo“, rekao je Janev, a preneli lokalni mediji.

Prema njegovim rečima, u Kočanima nije izgoreo samo objekat, već je sa njim izgorela i iluzija da su odgovorni u sistemu tu kada treba da zaštite.

Skopski tužilac je istakao da je tragedija posledica dugogodišnje institucionalne neodgovornosti i da društvo mora da se suoči sa istinom kako bi ozdravilo, koliko god to bilo bolno, teško i mučno.

„Ako ćutimo i izgubimo iz vida istinu, ako se ne suočimo sa punom dimenzijom ovog nenadoknadivog gubitka i ove neviđene tragedije, nikada nećemo imati snage kao društvo da krenemo putem isceljenja“, rekao je Janev.

Suđenje zbog požara u diskoteci „Puls“ u Kočanima, u kojem su poginule 63 osobe, počelo je danas prepodne u u sudnici Kazneno-popravne ustanove „Idrizovo“ u Skoplju.

Optuženo je 38 lica, od kojih 35 fizičkih i tri pravna, a među njima su vlasnici restorana, menadžeri, inspektori, bivši gradonačelnici, radnici obezbeđenja i državni zvaničnici i službenici.

Suđenje u prepunoj sudnici najvećeg makedonskog zatvora vodi se pod pojačanim merama bezbednosti, a u sali je i rodbina 63 žrtve požara koji se dogodio 16. marta.

Po optužnici, koju je 13. juna kočansko tužilaštvo dostavilo tamošnjem sudu, 34 fizička i tri pravna lica su zbog požara u „Pulsu“ optužena za „teška dela protiv opšte sigurnosti“, a kasnije je za to krivično delo optužnica podignuta i protiv stvarnog vlasnika agencije koja je obezbeđivala tu diskoteku.

U požaru u diskoteci „Puls“ u Kočanima, 100 kilometara istočno od Skoplja, život su izgubile 63 osobe, a povređeno je više od 200, uglavnom mladih ljudi.

Požar se desio zbog nedozvoljene upotrebe pirotehnike na koncertu grupe DNK, a po istrazi, diskoteka „Puls“ je radila bez važeće dozvole i kršila mnoge standarde bezbednosti.

(Beta)

