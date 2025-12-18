Tužilac: Od početka godine četiri puta više prijavljenih fizičkih napada na novinare, nego 2024.

Tužilac Vrhovnog javnog tužilaštva i član Stalne radne grupe za bezbednost novinara Branko Stamenković izjavio je da je od početka 2025. svim tužilaštvima u Srbiji prijavljeno 117 slučajeva u kojima je došlo do ugrožavanja bezbednosti novinara, navodeći da je broj prijavljenih slučajeva fizičkog napada četiri puta veći u odnosu na isti period prethodne godine.

Stamenković je na konferenciji za novinare posvećenoj krivično-pravnoj zaštiti novinara u Pres centru Udruženja novinara Srbije (UNS) rekao da je od 1. januara do 30. novembra došlo do drastičnog povećanja broja prijavljenih izvršenih krivičnih dela prema novinarima, u odnosu na isti period prošle godine.

„To povećanje, prijavljenih izvršenja krivičnih dela javnim tužilaštvima u Srbiji, se kreće u nekom procentu od oko 113 odsto u odnosu na komparativni period iz 2024. godine. Za ovih 11 meseci, mi smo ukupno u svim javnim tužilaštvima zaprimili 117 predmeta u kojima je potencijalno došlo do nekog oblika ugrožavanja sigurnosti, tj bezbednosti, ili napada na novinare, prilikom vršenja njihovih radnih zadataka“, naveo je on.

Dodao je da zabrinjava što je pored tog povećanja broja predmeta, povećan i broj fizičkih napada na novinare tokom izvršenja radnih zadataka, izraženo u postupcima koji su podneti tužilaštvima.

„Podaci su izuzetno zabrinjavajući i na nama zajedno – novinarskim udruženjima, medijskim asocijacijama, javnom tužilaštvu i drugim državnim organima, je ozbiljan teret odgovornosti kako ćemo se suočiti sa ovom situacijom i kako ćemo istu rešiti“, kazao je Stamenković.

Predsednik Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM) Veran Matić, takođe član Stalne radne grupe, naveo je da je još proše godine konstatovano da postoje problemi, naročito u ponašanju policije – koja nije odgovorila na više od pola zahteva za prikupljanje obaveštenja za tužilaštva, dodajući da je ista situacija i ove godine.

„Od 62 otvorena slučaja u evidenciji Vrhovnog javnog tužilaštva, u 34 nije bilo odgovora policije. Samim tim, nije moglo da bude ni procesuiranja“, kazao je Matić.

Kada je u pitanju rad Stalne radne grupe za bezbednost novinara, tužilac Stamenković je ocenio da je ona imala izuzetno dobar uticaj na postupanje tužilaca i na svest koliko je nephodno da krivično-pravni sistem stane u zaštitu novinarske profesije, time i slobode javne reči, zbog čega sada tužioci postupaju u okviru hitnih rokova – 24 časa za formiranje predmeta i 48 sati za obavljanje razgovora sa oštećenim novinarom.

„To su izuzetno kratki rokovi i oni kao takvi praktično ne važe ni za jednu drugu kategoriju oštećenih lica na novinare“, rekao je Stamenković.

O zamrzavanju rada određenih medijskih udruženja u Stalnoj radnoj grupi, tužilac je kazao razume tu odluku, ali da bi svakako voleo da se oni vrate, kako bi nastavili komunikaciju na organizovan način.

Veran Matić, sa druge strane, kaže da nije bilo čudno da većina novinarskih udruženja zamrzne članstvo u Stalnoj radnoj grupi „iz jednog ozbiljnog protesta prema rezultatima“.

„Mi smo prošle godine imali samo jednu ili dve presude u slučaju napada na novinare. A ako se sećamo dobrih starih vremena, ako se tako može reći, 2019. godine – od 62 slučaja, imali smo 21 sa osuđujućim presudama, znači trećinu“, naveo je Matić.

Dodao je da je u protekle dve godine bilo oko 180 otvorenih predmeta u evidenciji, dok u istom periodu postoje tri pravosnažne presude.

„U isto vreme imamo ovu eskalaciju i ogroman porast nasilja i pretnji prema novinarima. Sve ono što smo mi doživeli ove godine je apsolutna katastrofa i ja sam veoma zabrinut i mislim da je pitanje dana kada će ‘pasti neka glava'“, rekao je Matić.

Kazao je da vrlo svesno izgovara te reči, navodeći da se novinari osećaju nebezbedno, odnosno kao da su institucije u Srbiji protiv novinara.

„Kao da ne postoji nijedan mehanizam da računamo na podršku države. Taj policijski deo, prošle godine gotovo da su opstruirali istrage kada je reč o napadima na novinare, a ove godine, u prvom delu, imali smo situacije u kojima je policija štitila nasilnike – ulazi u aktivnu borbu na strani nasilnika. Oni su štitili ljude iz obezbeđenja, parapolicijske snage SNS, koji su napadali novinare“, kazao je Matić.

U drugom delu godine, prema rečima Matića, „policija im se pridružila i počeli su da napadaju novinare“.

„To je ono što je zastrašujuće – više od 20 direktnih napada (policije) na novinare“, istakao je Matić.

