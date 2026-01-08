Tužilac: Zloupotrebe u Kosovskom birou osiguranja veće od milion evra, uhapšeno 39 osoba

Glavni tužilac osnovnog tužilaštva u Prizrenu, Petrit Krieziu je saopštio da su u današnjoj akciji tužilaštva i policije Kosova pritvorena 39 osoba u slučaju zloupotrebe ovlašćenja u Kosovskom birou osiguranja (KBO).

On je na konferenciji za novinare kazao i da je šteta koja naneta KBO veća od milion evra.

Rekao je da su istrage u ovom slučaju započete u martu 2025. dok su današnjoj akciji prethodile brojne intenzivne istražne radnje.

Naveo je da je, imajući u vidu činjeničnu, pravnu i proceduralnu složenost, kao glavni tužilac doneo odluku da angažuje dva tužioca koji će intenzivno raditi na slučaju.

„Reč je o predmetu u kojem smo danas dobili sudske naloge za pretres kuća i lokacija 47 osoba, među kojima je i jedno pravno lice, a ovoj akciji prethodila je i primena posebnih istražnih mera“, rekao je on.

Prema njegovim rečima, radi se o zloupotrebama i šteti nanetoj Kosovskom birou za osiguranje u iznosu većem od milion evra.

Dodao da su tokom istrage i akcije uspeli da obezbede 166 sumnjivih transakcija, dok su 143 transakcije izvršene bez ijednog pratećeg dokumenta.

Prema njegovim rečima, najmanji iznos transakcije je bio 6.000 evra a najveći 68.000 evra.

Istragom je obuhvaćeno 46 osoba od kojih je uhapšeno 39.

Njima je određeno policijsko zadržavanje i nema regiona Kosova u kojem nisu izvršeni pretresi.

Glavni tužilac je naglasio da su zaplenjeni gotovina od 23.700 evra, zlato, oružje i druga oprema.

Takođe je istakao da su uspeli da blokiraju novčana sredstva u iznosu od 1.300.086 evra.

U akciju je učestvovalo osam tužilaca i 500 policajaca.

(Beta)

