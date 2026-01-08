Tužilac: Zloupotrebe u Kosovskom birou osiguranja veće od milion evra, uhapšeno 39 osoba

On je na konferenciji za novinare kazao i da je šteta koja naneta KBO veća od milion evra.
Rekao je da su istrage u ovom slučaju započete u martu 2025. dok su današnjoj akciji prethodile brojne intenzivne istražne radnje.
Naveo je da je, imajući u vidu činjeničnu, pravnu i proceduralnu složenost, kao glavni tužilac doneo odluku da angažuje dva tužioca koji će intenzivno raditi na slučaju.
„Reč je o predmetu u kojem smo danas dobili sudske naloge za pretres kuća i lokacija 47 osoba, među kojima je i jedno pravno lice, a ovoj akciji prethodila je i primena posebnih istražnih mera“, rekao je on.
Prema njegovim rečima, radi se o zloupotrebama i šteti nanetoj Kosovskom birou za osiguranje u iznosu većem od milion evra.
Dodao da su tokom istrage i akcije uspeli da obezbede 166 sumnjivih transakcija, dok su 143 transakcije izvršene bez ijednog pratećeg dokumenta.
Prema njegovim rečima, najmanji iznos transakcije je bio 6.000 evra a najveći 68.000 evra.
Istragom je obuhvaćeno 46 osoba od kojih je uhapšeno 39.
Njima je određeno policijsko zadržavanje i nema regiona Kosova u kojem nisu izvršeni pretresi.
Glavni tužilac je naglasio da su zaplenjeni gotovina od 23.700 evra, zlato, oružje i druga oprema.
Takođe je istakao da su uspeli da blokiraju novčana sredstva u iznosu od 1.300.086 evra.
U akciju je učestvovalo osam tužilaca i 500 policajaca.
(Beta)
