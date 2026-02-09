Tužilaštva S. Makedonije i Srbije sarađuju na utvrđivanju porekla droge otkrivene u Konjuhu

Makedonsko tužilaštvo za organizovani kriminal razmenjuje sa srpskim kolegama informacije iz obimne akcije borbe protiv droge, da bi se utvrdilo poreklo marihuane zaplenjene u Srbiji, saopštilo je danas Državno tužilaštvo Severne Makedonije.

Kako se navodi u saopštenju, to tužilaštvo preduzima kontinuirane aktivnosti u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Komisijom ministarstva zdravlja za odobravanje uzgoja kanabisa u medicinske svrhe, u okviru opsežne akcije u kojoj je do sada u Severnoj Makedoniji od više pravnih lica zaplenjeno više od 40 tona marihuane.

Ta akcija, dodaje se, odvija se u kontinuiranoj koordinaciji sa Tužilaštvom za organizovani kriminal i korupciju Severne Makedonije, kao i sa lokalnim javnim tužiocima, koji postupaju u predmetima za krivična dela utvrđena Zakonom o kontroli opojnih druga.

„Radi potpunog utvrđivanja činjenica i okolnosti, predmetni tužilac za organizovani kriminal i korupciju Severne Makedonije je u komunikaciji sa Tužilaštvom za organizovani kriminal Republike Srbije, radi razmene informacija značajnih za ovaj postupak, koje će pomoći u utvrđivanju moguće veze između dva slučaja i porekla marihuane“, piše u saopštenju.

Istovremeno, javni tužilac iz Tužilaštva za organizovani kriminal preduzima i druge radnje u skladu sa svojim zakonskim obavezama, uključujući saslušanje lica kao svedoka, sa ciljem prikupljanja dokaza i činjenica relevantnih za postupak.

MUP Severne Makedonije saopštio je u subotu 7. februara, da je zaplenjeno više od 40 tona droge u firmama za proizvodnju medicinskog kanabisa u Skoplju i istočnom regionu zemlje, ali nije navelo o kojim se kompanijama radi.

Kako je precizirano, kod pravnog lica u Skoplju pronađeno i zaplenjeno oko devet tona marihuane i više 1.300 boca ulja kanabisa (poluproizvoda), a u nekoliko firmi u istočnom regionu države zaplenjeno je više od 31 tona marihuane i biomase.

(Beta)

