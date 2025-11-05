Tužilaštvo: Bačulov pušten pa ponovo uhapšen zbog sumnje da je pripremao napade ispred Skupštine

Lider novosadskog pokreta „Budi heroj“ Miša Bačulov ponovo je uhapšen zbog sumnje da je u nedelju, 2. novembra, „iz Kliničkog centra koordinisao nasilje ljudi ispred Skupštine Srbije“, gde je bio hospitalizovan od subote, saopštilo je Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu.

Bačulov je prethodno saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, a na slobodu je pušten zbog, kako su naveli, „nemogućnosti suda“ da zbog isteka radnog vremena odlučuje o predlogu tužilaštva da mu odredi pritvor.

„Postoji sumnja da je koristeći službeni mobilni telefon zaposlenih u Kliničkom centru Srbije koordinirao nasilje koje se te večeri 2. novembra odvijalo ispred Doma narodne skupštine gde su se održavala dva javna skupa, jedan prijavljeni i jedan neprijavljeni“, saopštilo je VJT.

Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati, a ne teret mu se stavlja izvršenje krivičnih dela napad na ustavno uređenje i pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i javne bezbednosti.

Bačulov je uhapšen u petak, 31. oktobra zbog sumnje da je je sa još dve osobe hteo da lažira svoje trovanje i da za to optuži predsednika Srbije Aleksandra Vučića , ali je dan kasnije zbog zdravstvenih tegoba odveden na lečenje u Urgentnom centru, a potom je premešten u Klinički centar Srbije.

(Beta)

