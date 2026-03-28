Tužilaštvo naložilo dodatna ispitivanja na Filozofskom fakultetu u vezi smrti studentkinje

Policija će po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu obaviti dodatna ispitivanja na Filozofskom fakultetu u vezi smrti studentkinje te visokoškolske ustanove, prenela je danas Radio-televizija Srbije (RTS).

Kako je Javnom servisu potvrđeno u tom tužilaštvu, policajci će prikupiti obaveštenja od rukovodioca studijskog programa moderne i savremene umetnosti na Filozofskom fakultetu, J.Č, zastupnika privrednog društva „Sfinga“ d.o.o. I.D, koordinatora obezbeđenja u tom privrednom društvu I.O. i „drugih lica za koje se ukaže potreba“.

Sinoć je u vezi smrti studentkinje saslušan dekan Filozofskog fakulteta u Beogradu Danijel Sinani.

On je nakon saslušanja u Upravi kriminalističke policije rekao da je u policiji sve bilo „vrlo profesionalno i korektno“.

Saslušanje u svojstvu građanina je trajalo tri i po sata, preneo je N1.

Osim njega saslušani su i prodekan za nastavu, prodekan za finansije i šefica tehničke službe.

Telo studentkinje nađeno je u četvrtak oko 23 časa na platou ispred zgrade tog fakulteta.

Po navodima medija, devojka je skočila sa petog sprata zgrade Filozofskog fakulteta.

(Beta)

