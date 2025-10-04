Tužilaštvo o pucnjavi u Višnjičkoj banji: 25 osoba u policiji, pretres na 32 mesta

Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu saopštilo je danas da je, u vezi sa pucnjavom u ugostiteljskom objektu „Local bar“ 30. septembra u naselju Višnjička banja, u službene prostorije policije privedeno 25 osoba.

Te osobe će, kako je navelo VJT u saopštenju na svom sajtu, u zavisnosti od izvršenih konsultacija sa postupajućim javnim tužiocem, biti procesuirane u skladu sa zakonom.

Trojica osumnjičenih za učešće u tom napadu, u kom je pet osoba lakše ili teže ranjeno, a jedna osoba umrla kasnije, prethodnih dana su lišena slobode i nakon saslušanja im je na predlog VJT u Beogradu određen pritvor.

Kako je dodalo tužilaštvo, zajedno sa policijom su juče i danas izvršili pretres na 32 adrese na teritoriji opštine Palilula, u naselju Karaburma i Višnjička banja, kojom prilikom je pronađeno više komada vatrenog oružja, pirotehnička sredstva i određena količina različite droge.

Izvršena je i kontrola više ugostiteljskih objekata u kojima je kontrolisano 30 osoba.

(Beta)

