Tužilaštvo: Osumnjičeni za pet tona marihuane se branili ćutanjem, predložen pritvor

Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) saopštilo je danas da je pet osumnjičenih u slučaju pet tona marihuane pronađene u selu Konjuh kod Kruševca iskoristilo svoje zakonsko pravo da se brani ćutanjem na saslušanju.

Javni tužilac za organizovani kriminal predložio je sudiji za prethodni postupak Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu da se osumnjičenima odredi pritvor iz svih zakonskih razloga predviđenih Zakonikom o krivičnom postupku.

Predlog za određivanje pritvora po osnovu uznemirenja javnosti predložen je s obzirom da se radi o rekordnoj zapleni marihuane u količini od nešto više od pet tona.

S obzirom da se osumnjičeni Aleksandar Mijajlović koji je označen kao organizator ove organizovane kriminalne grupe nalazi u bekstvu stavljen je predlog sudiji za prethodni postupak da se protiv tog osumnjičenog raspiše poternica uključujući i međunarodnu.

Javni tužilac za organizovani kriminal doneo je naredbu o sprovođenju istrage u odnosu na osumnjičene: Aleksandra Mijajlovića, Nebojšu Spasojevića, Rada Spasojevića, Ivana Dragnića i Uroša Mladenovsakog, zbog izvršenja krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Kako je navelo tužilaštvo, ta organizovana kriminalna grupa delovala je u međunarodnim razmerama, tako što je od početka januara 2026. do 29. januara, na teritoriji Severne Makedonije nabavila marihuanu u količini od pet tona.

„Drogu je prema planu organizatora preko granice prenosio osumnjičeni Ivan Dragnić do skladišta porodice osumnjičenih Spasojevića, odakle ju je radi dalje prodaje preuzimao osumnjičeni Uroš Mladenovski“, piše u saopštenju.

Prem navodima tužilaštva, posebno je indikativno da je osumnjičeni Ivan Dragnić suvlasnik Privrednog društva „Alphapharm“ u Skoplju, koje je registrovano za proizvodnju i preradu medicinskog kanabisa.

„Imajući u vidu da deo radnji izvršenja ukazuje na međunarodni karakter krivičnog dela, naročito u vezi sa nabavkom opojne droge na teritoriji Republika Severna Makedonija dalji tok istrage rasvetliće sve okolnosti ovog krivičnog događaja, identifikovanje svih učesnika, kao i utvrđivanje porekla opojne droge“, dodaje se u saopštenju.

Mediji su ranije preneli da je jedan od osumnjičenih, Rade Spasojević, na čijem je imanju pronađena droga, odbornik vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) u Kruševcu.

(Beta)

