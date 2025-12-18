Tužilaštvo prikuplja dokaze i u vezi sa ugovorom koji je sklopljen oko Generalštaba

Tužilaštvo za organizovani kriminal, osim postupka koji vodi zbog skidanja statusa spomenika kulture sa Generalštaba, prikuplja dokaze i u vezi sa ugovorom koji je sklopljen sa firmom „Atlantic Incubation Partners LLC“, iza koje stoji zet američkog predsednika Džared Kušner, piše nedeljnik Radar.

Radar piše da je to nezvanično saznanje, te da za sada nije poznato ko su osumnjičeni u tom slučaju, kao ni da li su oni saslušani.

Taj nedeljnik navodi da se, sa druge strane, može pretpostaviti da bi u istragu mogao da bude uključen bivši ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, koji je potpisao ugovore ispred države.

„Takođe, kako je ranije objavio Radar, u ceo projekat bio je ne samo uključen ministar finansija Siniša Mali, nego ga je praktično lično dogovarao sa (bivšim američkim izaslanikom za Zapadni Balkan) Ričardom Grenelom, bliskim saradnikom predsednika SAD Donalda Trampa“, piše Radar.

Kušnerova firma i Srbija su, kako je Radar ranije objavio, u maju 2024. sklopili investicioni ugovor koji predviđa osnivanje posebne zajedničke kompanije u kojoj će partner iz SAD imati većinski udeo od 77,5 odsto, a Srbija 22,5 procenata.

U tekstu tog dokumenta navodi se i da je država Srbija u obavezi da skine oznaku kulturnog nasleđa sa kompleksa Generalštab „na način koji je zadovoljavajući“ za Kušnerovu kompaniju, da završi radove na rušenju objekata, takođe „na način koji je zadovoljavajući“ za firmu Trampovog zeta, a zemljište na kome se nalazi će dati u besplatan zakup na 99 godina, uz opciju besplatnog pretvaranja u pravo svojine.

(Beta)

