Tužilaštvo S. Makedonije istražuje slanje ljudskih mozgova u SAD za naučno-istraživačke svrhe

Državno tužilaštvo Severne Makedonije je danas saopštilo da je otvorilo predmet povodom izveštajima medija o dokumentima iz slučaja Džefrija Epstina u kojima se tvrdi da su primerci mozgova ljudi iz Severne Makedonije navodno transportovani u SAD za naučno-istraživačke ciljeve.

Tužilaštvo kaže da je formiralo taj predmet radi ispitivanja svih indicija o mogućem postojanju elemenata krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti, „imajući u vidu prirodu navoda medija koji se odnose na obradu, zamrzavanje i međunarodni transport ljudskog tkiva, kao i moguća pitanja o poštovanju zakonskih i etičkih standarda za eksperimente sa ljudskim tkivom i uzorcima“.

Predmet je, kako se navodi, dostavljen na postupanje Tužilaštvu za organizovani kriminal i korupciju koje treba da preduzme mere za prikupljanje službenih informacija od nadležnih organa, institucija i zdravstvenih ustanova radi utvrđivanja eventualnog nezakonitog rukovanja ljudskim tkivom i biomaterijalom, propusta ili zloupotreba prilikom dobijanja dozvola i saglasnosti.

Ministar zdravlja Severne Makedonije Azir Aliu je tražio da se analiziraju podaci o slanju delova mozga američkom univerzitetu „Kolumbija“ radi naučnog istraživanja.

Najavio je da će radna grupa da analizira da li su poštovani protokoli i naglasio je da Ministarstvo zdravlja nije odgovorno za istragu, budući da je reč o istraživačkom projektu koji je započet 1996. godine.

„Mislim da ne treba žuriti sa informacijama o vrsti moguće zloupotrebe, jer lično, ako mene pitate, kao osobu, ne kao ministra i kao Ministarstvo, ocenjujem da postoji veoma mala mogućnost zloupotrebe u ovom slučaju, jer je reč o istraživačkom projektu dve zemlje – druga su SAD koje imaju veoma jasno definisane protokole za biološki materijal“, rekao je Aliu.

Bivši direktor Instituta za sudsku medicinu u Skoplju izjavio je u ponedeljak, 2. februara, da je u SAD godišnje ispručivano 10 do-15 mozgova ljudi, većinom samoubica, u okviru istraživanje koje se vodilo na Univerzitetu „Kolumbija“ o samoubistvu i šizofreniji.

Duma je istakao je to bio „naučnoistraživački rad, sproveden po svim međunarodnim standardima, putem zvaničnih kanala i uz poštovane procedure za transport mozgova preminulih osoba iz Makedonije u SAD“ i da je sve obavljeno uz dozvolu porodica i uz odobrenje etičkog komiteta.

Po najnovijim dokumentima koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD iz istrage o pokojnom finansijeru i seksualnom delinkventu i podvodaču Brajanu Epstinu, jedan makedonski profesor na Univerzitetu Kolumbija je posredovao u nabavci mozgova iz Makedonije za eksperimente na nekoliko američkih univerziteta.

U tim dokumentima, kako su izvestili mediji u Severnoj Makedoniji, navodi da je bilo oko 1.000 mozgova, uključujući i mozgove ljudi koji su izvršili samoubistvo.

(Beta)

