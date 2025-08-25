Tužilaštvo: Slučaj Grčić još u fazi istrage, ispitano 45 svedoka za šest meseci

Tužilaštvo za organizovani kriminal navelo je danas da još uvek traje istraga u slučaju koji se vodi protiv bivšeg direktora Elektroprivrede Srbije i doskorašnjeg predsednika opštine Obrenovac Milorada Grčića koji se sumnjiči za zloupotrebu službenoj položaja.

Kako je iz tog tužilaštva rečeno Insajderu, sproveden je veliki broj dokaznih radnji u tom slučaju, ispitano je 45 svedoka i saslušano svih 15 osumnjičenih.

„U toku istrage, a nakon utvrđenih činjenica, tužilac za organizovani kriminal podneo je zamolnicu za pružanje međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima kojom je tražio dostavljanje dodatnih dokaza u vezi predmeta u kom se sprovodi istraga. Takođe, određeno je ekonomsko-finansijsko, elektronsko-informatičko i forenzičko veštačenje. Čeka se odgovor po zamolnicama međunarodne pravne pomoći i dostavljanje nalaza i mišljenja veštaka“, piše u odgovoru tužilaštva.

Kako je naveo Insajder, zahtev za međunarodnu pravnu pomoć mogao bi da ukazuje da se vodi istraga u vezi sa novčanim transferima vezanim za inostranstvo i sticanja imovine u inostranstvu.

Milorad Grčić uhapšen je 12. februara zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj. Sumnjiči se da je sa drugim uhapšenima oštetio EPS za više od milion evra, a posle dva i po meseca, krajem aprila, pušten je iz pritvora.

Prvobitno je za Grčićev slučaj bilo nadležno Više javno tužilaštvo, ali je nedugo zatim vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac, u obaveznom uputstvu naložila da taj predmet pređe u nadležnost Javnog tužilaštva za organizovani kriminal.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com