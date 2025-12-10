Tužilaštvo u Banjaluci razmatra da li Dodik nezakonito koristi novac iz budžeta RS

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka otvorilo je predmet po prijavi banjalučkog advokata Daria Sandića, podnetu protiv NN lica, zbog nezakonitog omogućavanja bivšem predsedniku Miloradu Dodiku da koristi novac iz budžeta Republike Srpske.

Iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka za bijeljinsku BN televiziju je potvrđeno da je prijava primljena 1. decembra i da na predmetu radi „postupajući tužilac“.

Advokat Sandić sumnja da Dodik i dalje koristi resurse koji su na raspolaganju predsedniku RS, mada mu je pravosnažnom sudskom presudom ta funkcija oduzeta i zabranjeno političko delovanje.

Navodi se da se Dodik mesecima ponaša kao da je i dalje predsednik RS, koristeći sve privilegije i resurse, poput službenih automobila, policijskog obezbeđenja, finansijskih sredstava, te da se u javnosti i provladinim medijima i dalje predstavlja kao „predsednik“.

Dodiku je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK) 6. avgusta oduzela mandat predsednika RS po osnovu pravosnažne presude Suda BiH, kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog delovanja, zbog neizvršavanja odluka visokog međunarodnog predstavnika u BiH.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com