Tužilaštvo u Banjaluci razmatra da li Dodik nezakonito koristi novac iz budžeta RS

Iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka za bijeljinsku BN televiziju je potvrđeno da je prijava primljena 1. decembra i da na predmetu radi „postupajući tužilac“.
Advokat Sandić sumnja da Dodik i dalje koristi resurse koji su na raspolaganju predsedniku RS, mada mu je pravosnažnom sudskom presudom ta funkcija oduzeta i zabranjeno političko delovanje.
Navodi se da se Dodik mesecima ponaša kao da je i dalje predsednik RS, koristeći sve privilegije i resurse, poput službenih automobila, policijskog obezbeđenja, finansijskih sredstava, te da se u javnosti i provladinim medijima i dalje predstavlja kao „predsednik“.
Dodiku je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK) 6. avgusta oduzela mandat predsednika RS po osnovu pravosnažne presude Suda BiH, kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog delovanja, zbog neizvršavanja odluka visokog međunarodnog predstavnika u BiH.
(Beta)
