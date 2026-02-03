Tužilaštvo u Beogradu: Bačena bomba na kuću Zdravka Čolića, nema povređenih

Bomba je bačena oko 5.00 ujutro, dežurni tužilac VJT je obavio uvidjaj a utvrđuje se motiv napada.
Na kuću pevača Zdravka Čolića u beogradskom naselju Dedinje rano jutros bačena je ručna bomba a nije bilo povređenih, potvrđeno je agenciji Beta u beogradskom Višem javnom tužilaštvu (VJT).
