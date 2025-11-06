Tužilaštvo u Beogradu: Ranjena devojka koja je nožem napala policajaca u Savskoj ulici

Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu je saopštilo da je rano jutros devojka (24) pokušala nožem da ubije policajca koji je nakon opomene i upozorenja ispalio više projektila u vazduh i u pod, od kojih je jedan osumnjičenu pogodio u nogu.

U saopštenju piše da dežurni tužilac VJT obavio uviđaj na licu mesta u Policijskoj stanici Savski venac gde je, oko 4.00 sata,“državljanka Bosne i Hercegovine pokušala nožem da liši života policijskog službenika V.V“.

VJT je dodala da je V.V. „nakon opomene i upozorenja ispalio više projektila iz službenog oružja u vazduh i u pod, od kojih je jedan projektil osumnjičenu pogodio u nogu“.

Osumnjičena je hospitalizovna na Vojno-medicinskoj akademiji radi operacije, nakon čega će joj biti određeno zadržavanje do 48 sati zbog sumnje na „teško ubistvo u pokušaju“, navodi se.

Sumnja se, kako je VJT navelo, „da je oko 4.00 M.A. došla do ulaza Policijsku stanicu Savski venac i počela raspravu sa policijskim službenikom tražeći da „policija ide u Ćacilend“. „Videvši da devojka ima nož, policijski službenik je zatražio podršku, a kada su došli iz dežurne, on je sa palicom krenuo ka M.A, koja je pokušala da ga ubode nožem“, navodi se u saopštenju. U saopštenju piše da se „on izmakao i istrčao iz stanice“. „M.A. je krenula za njim sa nožem u ruci, nakon čega je policijski službenik izvadio službeni pištolj i nakon opomene i upozorenja ispalio više projektila u vazduh i u pod, od kojih je jedan osumnjičenu pogodio u nogu“, dodaje se u saopštenju. Policijskom službeniku su u zdravstvenoj ustanovi konstatovane lake telesne povrede. Dodaje se da su M.A. konstatovana teška telesna povreda u vidu prostrelne rane natkolenice i ona će biti podvrgnuta operativnom zahvatu. Nakon obavljenih provera utvrđeno je da je M.A. u Srbiju ušla 29. septembra 2025. i da nema prijavljeno boravište. Prvi rezultati uviđaja ukazuju da je policijski službenik u svemu postupao u skladu sa zakonom, piše u saopštenju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com