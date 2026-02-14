Tužilaštvo u Čačku naložilo obdukciju tela muškarca koji je preminuo posle operacije krajnika

Više javno tužilaštvo u Čačku saopštilo je da je naložilo obdukciju tela muškarca (38) koji je preminuo nakon operacije krajnika u Bolnici u Čačku.

U saopštenju se dodaje da je Tužilaštvo podnelo i zahtev Policijskoj upravi u Čačku za prikupljanje potrebnih obaveštenja radi utvrđivanja svih okolnosti smrti muškarca posle operacije krajnika, nakon čega će biti odlučeno o daljem toku postupka, o čemu će javnost biti obaveštena.

Tužilaštvo u Čačku je ranije naložilo obdukciju i u slučaju smrti četvorogodišnje Eme M. koja je takođe preminula od operacije krajnika u čačanskoj Bolnici, a rezultati obdukcije još nisu poznati.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com