Tužilaštvo u Milanu otvorilo istragu o vikend snajperistima u ratnom Sarajevu

Tužilaštvo u Milanu otvorilo je istragu o tvrdnjama da su tokom rata u Bosni i Hercegovini (BiH) državljani Italije učestvovali u nekoj vrsti lova na ljude, plaćajući da s položaja vojske bosanskih Srba iznad Sarajeva iz snajpera ubijaju žitelje grada pod opsadom.

Kako prenosi italijanska agencija Ansa, o vikend snajperistima u ratnom Sarajevu pisalo se pre 30 godina, a tokom godina prikupljeni su iskazi i dokumentarci, pa je novinar Ecio Gaveceni (Ezio Gavazzeni) osnažen dijalogom sa „izvorom“ odlučio da objedini taj materijal i podnese prijavu.

„Ono što sam saznao, od izvora u BiH, jeste da je bosanska obaveštajna služba krajem 1993. obavestila lokalnu ispostavu SISMI (bivša italijanska vojna obaveštajna služba) o prisustvu najmanje pet Italijana, koji su se nalazili u brdima oko grada, gde su došli da pucaju u civile“, naveo je Gavaceni na početku dokumenta od 17 strana, s datumom 28. januar, koji je podneo tužilaštvu.

U tome su mu pomogli advokati Nikola Briđida (Nicola Brigida) i Gvido Salvini (Guido Salvini). U julu su se pojavile vesti o otvaranju istrage, koju vodi tužilac Alesandro Gobis (Alessandro Gobbis), pod sumnjom na počinjenje krivičnih dela višestrukog ubistva s podlim motivima i posebnom okrutnošću.

Gavaceni prenosi imejl prepisku iz 2024. godine u kojoj bivši 007 piše: „Saznao sam za fenomen krajem 1993. iz dokumenata bosanske vojne bezbednosne službe o ispitivanju uhapšenog srpskog dobrovoljca (…) On je izjavio da je pet stranaca putovalo s njim iz Beograda u Bosnu i Hercegovinu (najmanje troje od njih su bili Italijani)“.

Tada je rekao: „Informacije smo delili sa SISMI (italijanska vojna obaveštajna služba, sada AISI) zvaničnicima u Sarajevu jer je postojala indicija da turističke grupe snajperista/lovaca polaze iz Trsta“.

Navodno je reč o „jednom čoveku iz Torina, jednom iz Milana i jednom iz Trsta“. Milanac je bio „vlasnik privatne klinike specijalizovane za estetske procedure“.

„To je priča o životu. Otkriva deo društva koji je istinu zataškao“, kazao je Gavaceni pojašnjavajući svoje motive da podstakne otvaranje pitanja koja su se pojavila još 2022. kada je u Sarajevu na festivalu dokumentarnog filma u organizaciji tadašnje Al Džazire Balkans prikazan film „Sarajevo safari“ slovenačkog autora Mirana Zupaniča, piše Hina.

Osobe čiji je identitet bio skriven u tom filmu govorile su o tome da su bogati stranci, konkretno Italijani, plaćali čitavo bogatstvo kako bi učestvovali u lovu na stanovnike opjsednutog Sarajeva, a njihov dolazak na brda oko glavnog grada BiH postao je lukrativni posao koji je vodila jedna agencija iz Trsta.

U Sarajevu je tokom opsade od 1992. do 1995. godine ubijeno više od 11.000 njegovih tadašnjih stanovnika, uključujući 1.600 dece.

Film koji je otvorio pitanje o okolnostima stradanja nekih od njih privukao je priličnu pažnju, a bivša sarajevska gradonačelnica Benjamina Karić podnela je i kaznenu prijavu Tužilaštvu BiH protiv nepoznatih počinilaca za ciljana ubistva civila tokom opsade, ali istraga nikada nije pokrenuta.

Agencija Hina prenosi pisanje italijanske Republike i navodi da se kao izvor spominje tadašnji vojni obaveštajac Armije BiH inicijala E.S.

Penzionisani pripadnik obaveštajne službe Armije BiH Edin Subašić lokalnim je medijima u BiH potvrdio da je upravo on tokom rata prikupio takve informacije.

„Pronađena su imena nekih od počinilaca, a daljnja istraga verovatno bi trebalo i mogla da rasplete taj splet organizacije, putovanja, dolaska u Sarajevo, plaćanja, gađanja, povratka i trebalo bi osvetliti sve te aspekte u svim tim fazama, uključujući i onu koja je za nas najznačajnija, a to je organizacija na crti razgraničenja u Sarajevu“, kazao je Subašić za televiziju N1.

Istakao je da je cela priča krajnje morbidna jer je postojao poseban cenovnik odnosno tarife koju su učesnici „safarija“ plaćali pripadnicima vojske bosanskih Srba da bi pucali s njihovih položaja. Cene su rasle u zavisnosti da li su potencijalne žrtve bili muškarci, vojnici ili civili, žene, trudnice ili deca.

„To je teško shvatiti zdravim razumom, ali se jednostavno dogodilo i moramo prihvatiti te činjenice“, tvrdi Subašić.

Gavacani podseća da je bivša italijanska vojna obaveštajna služba imala odeljenje u Sarajevu i siguran je da u toj službi postoji formiran dosje o ovom slučaju odnosno o „ratnim turistima“ kojih je, kako tvrdi, bilo barem stotinu.

„Očekujem da možemo pronaći barem jednog ili dvojicu ovih italijanskih snajperista“, rekao je.

Generalni konzul BiH u Milanu Dag Đumurukčić najavio je punu saradnju vlasti svoje zemlje u istrazi milanskog tužilaštva. „Želimo otkriti istinu o tako okrutnoj aferi i obračunati se s prošlošću. Imam neke informacije koje ću proslediti istražiteljima“, kazao je Đumurukčić.

(Beta)

