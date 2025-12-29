Tužilaštvo u Novom Sadu uložilo žalbu na odluku o ukidanju optužnice u slučaju ‘Nadstrešnica’

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu je danas saopštilo da je izjavilo žalbu Apelacionom sudu u Novom Sadu protiv rešenja Višeg suda u Novom Sadu, kojim je odbačena optužnica protiv bivšeg ministra građevinarstva i infrastrukture Gorana Vesića, njegove pomoćnice Anite Dimoski i bivše direktorke Infrastukture Železnica Srbije Jelene Tanasković, i još tri osobe u slučaju pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu.

Žalba je izjavljena i u vezi s delom te odluke kojom je navedenim okrivljenima ukinuta mera zabrane napuštanja stana.

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu je ocenilo posle detaljne analize da je rešenje veća Višeg suda u Novom Sadu od 24. decembra „zahvaćeno brojnim bitnim povredama odredaba krivičnog postupka“, i konstatovalo da nisu navedeni razlozi o svim činjenicama koje su predmet dokazivanja, dok su navedeni razlozi „potpuno nejasni i u znatnoj meri protivrečni“.

„Tužilaštvo je našlo da je veće Višeg suda u Novom Sadu u konkretnom slučaju izvelo pogrešan zaključak da nema mesta optužbi u odnosu na navedene okrivljene, a sledstveno tome i pogrešan zaključak u pogledu ukidanja mere zabrane napuštanja stana istim okrivljenima“, kazali su iz VJT.

Dodali su da je veće Višeg suda u rešenju povredilo Krivični zakon i da je pogrešno i nepotpuno utvrdilo činjenično stanje, na šta se u žalbi ukazuje.

„Očigledno je da postupajuće veće nije sa posebnom pažnjom, kako se to u rešenju navodi, razmotrilo navode Optužnice ili nije razumelo krivičnopravne radnje koje okrivljenima stavljaju na teret, kao i uzročnoposledičnu vezu između njihovih inkriminsanih radnji i nastupanja posledice“, ukazalo je VJT.

Naveli su da bi u slučaju potvrđivanja odluke veća Višeg suda u Novom Sadu, javnost bila uskraćena da u postupku pred sudom na javnom glavnom pretresu prisustvuje izvođenju svih dokaza javnog tužilaštva i odbrane.

„Više javno tužilaštvo u Novom Sadu smatra da je na osnovu svih prikupljenih dokaza tokom sveobuhvatno sprovedene istrage nesumnjivo utvrdilo postojanje opravdane sumnje da su svi okrivljeni izvršili krivična dela za koja su optuženi, zbog čega je Apelacionom sudu u Novom Sadu stavilo predlog da se žalba usvoji“, piše u saopštenju.

VJT očekuje da bi usvajanjem žalbe trebalo da se potvrdi optužnica i u odnosu na pomenute okrivljene ili navedeno rešenje ukine i naredi da se ponovljeni postupak odlučivanja održi pred potpuno izmenjenim većem Višeg suda u Novom Sadu, a da se prema okrivljenima odredi mera zabrane napuštanja stana.

Vanpretresno veće Višeg suda u Novom Sadu je 24. decembra obustavilo krivični postupak protiv Jelene Tanasković, Gorana Vesića, Anite Dimoski, Milana Spremića, Marine Gavrilović i Dejana Todorovića u slučaju „Nadstrešnica“ jer, kako je navedeno, „nema dovoljno dokaza za opravdanu sumnju da su imenovani okrivljeni izvršili krivična dela koja su predmet optužbe“.

(Beta)

