Tužilaštvo u Severnoj Makedoniji istražuje kako je pet tona marihuane stiglo u Srbiju

Tužilaštvo za organizovani kriminal i korupciju Severne Makedonije istražuje kako je pet tona marihuane otišlo iz Severne Makedonije u Srbiju, preneli su danas lokalni mediji.

Kako se navodi u saopštenju, to tužilaštvo je još u petak blagovremeno i u potpunosti obavešteno o događaju i bez odlaganja je preduzelo mere u okviru svojih zakonskih nadležnosti.

Ističe se da je Tužilaštvo za organizovani kriminal i korupciju formiralo predmet i da se već se preduzimaju konkretne, ciljane i koordinisane radnje kako bi se u potpunosti utvrdile sve činjenice i okolnosti u vezi sa povezanošću Severne Makedonije sa tim slučajem i obezbedila puna krivična i pravna odgovornost.

„Odmah je uspostavljena intenzivna i kontinuirana komunikacija sa nadležnim organima Republike Srbije, uz aktivnu razmenu relevantnih informacija i koordinaciju delovanja, sa ciljem potpunog i sveobuhvatnog otkrivanja svih uključenih lica i mogućih organizovanih struktura povezanih sa slučajem zaplene pet tona marihuane“, piše u saopštenju.

Viši sud u Beogradu odredio je pritvor trojici osoba nakon zaplene pet tona marihuane u sela Konjuh kod Kruševca, u centralnoj Srbiji.

Jedan od privedenih u Srbiji je Ivan Dragnić, koji je suvlasnik kompanije „Alfafarm“ iz Skoplja.

Ta firma je, kako je objavila Televizija Telma, osnovana 2023. godine, ali je u martu 2024. godine dobila odobrenje za uzgoj kanabisa u medicinske svrhe.

Ministarstvo zdravlja Severne Makedonije, kako se navodi, još nije odgovorilo o lokaciji gde uzgajaju marihuanu, ali su rekli da je nakon otkrivanja afere poslednjih dana sprovedena vanredna kontrola.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com