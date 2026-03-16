Tužilaštvo u Subotici odbacilo prijavu protiv osumnjičenog za paljenje automobila tužiteljke

Osnovno javno tužilaštvo u Subotici je danas saopštilo da je "zbog nedostatka dokaza" odbacilo krivičnu prijavu protiv K.H. za krivično delo izazivanja opšte opasnosti u decembru paljenjem automobila javne tužiteljke.

„Policija nastavlja rad na rasvetljavanju ovog događaja, dok se pred Višim javnim tužilaštvom u Subotici i dalje vodi postupak protiv osoba za koje postoji sumnja da su učestvovale u paljenju vozila javne tužiteljke“, stoji u saopštenju.

U noći 9. na 10. decembar 2025. godine zapaljen je automobil javne tužiteljke Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici Aleksandre Stojsavljević, koji je bio parkiran ispred porodične zgrade u kojoj živi.

Tužilaštvo je ranije navelo da se radi na utvrđivanju identiteta jedne ili više osoba koje su zapalile vozilo i time izvršile krivično delo izazivanja opšte opasnosti.

Javna tužiteljka Stojsavljević je ranije izjavila da paljenje njenog automobila smatra direktnim napadom na nju i njenu porodicu, ocenivši da je reč o pokušaju zastrašivanja.

Podršku su joj tada pružile kolege iz pravosuđa, koje su na skupu ispred zgrade suda u decembru prošle godine poručile da zaposleni u sudu neće odustati od rada u skladu sa Ustavom i zakonom.

(Beta)

