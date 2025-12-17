Tužilaštvo: Voda u Pančevu nije rizična po zdravlje ljudi, ko tvrdi suprotno biće procesuiran

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu saopštilo je danas da je utvrdilo da u proizvodnji i distribuiranju vode za piče odgovornih iz lokalnog Vodovod nisu ostvareni elementi krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti, te da voda nije rizična po zdravlje ljudi.

U saopštenju na svom sajtu je obavestilo javnost da će svako iznošenje ili dalje prenošenje lažnih vesti vezano za ispravnost vode u Pančevu, biti kvalifikovano i procesuirano kao krivično delo Izazivanje panike i nereda iz Krivičnog zakonika Srbije.

To tužilaštvo je podsetilo da je formiralo predmet u vezi prijava građana na okolnosti eventualne neispravnosti vode za piće 9.decembra u Pančevu, kada se osetio pojačani miris u vodi.

Dodalo je i da je po „hitnom postupku“ izvršilo sve neophodne provere, i da je pribavilo niz izveštaja i mišljenja nadležnih, na osnovu analiza u vezi vode za piće.

Utvrđeno je da, prema Smernicama za kvalitet pijaće vode od 2022. Svetske zdravstvene organizacije, „prisustvo slobodno živećih nematoda u uzorkovanoj vodi za piće, ne predstavlja direktan zdravstveni rizik, niti rizik po zdravlje ljudi“, navodi se.

Dodaje se i da „utvrđena brojnost bakterija u uzorku nije štetna po ljudsko zdravlje“, što je, kako je ukazano, decidirano navedeno u izveštajima na osnovu izvršenih analiza.

