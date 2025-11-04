Tužilaštvo: Vučić omalovažavao i kriminalizovao tužioce, prekoračio Ustavna ovlašćenja

Kolegijum Javnog tužilaštva za organizovani kriminal (TOK) ocenilo je danas da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, sinoćnjim „omalovažavanjem i kriminalizovanjem“ tužilaca tog tužilaštva, prekoračio i zloupotrebio svoja zakonom i Ustavom data ovlašćenja i pokušao da izvrši neprimeren i nedozvoljen uticaj na to tužilaštvo, komentarišući aktuelne krivične istrage.

„Uvredljivim i neistinitim izjavama Aleksandar Vučić ponovo targetira postupajuće tužioce i pokušava da sa pozicije autoriteta i moći predsednika Republike izvrši nedozvoljen uticaj na ishod pokrenutih postupaka, iznošenjem tvrdnji da se radi o ‘izmišljenim predmetima'“, navodi se u saopštenju Kolegijuma tog tužilaštva povodom sinoćnjeg gostovanja Vučića na televiziji Prva.

Takvim, kako su ocenili, nedopustivim izjavama predsednika, kojima se nosioci pravosudnih funkcija „omalovažavaju i blate, pored nastojanja da se u javnosti stvori slika nezakonitog postupanja i atmosfera linča, direktno se vrši opstrukcija pravde kojom se urušava ustavni i pravni poredak i vladavina prava“.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sinoć je, govoreći o postupku koji se vodi protiv nekoliko zvaničnika zbog navodnog falsifikovanja dokumentacije prilikom skidanja zaštite kulturnog dobra sa kompleksa Generalštaba, pojedine tužioce iz Tužilaštva za organizovani kriminal nazvao kriminalcima i korumpiranom bandom.

„Evo ja vam kažem da ste vi korumpirana banda u tužilaštvima, u najvećem delu tužilaštava, da imate koliko hoćete pod svojom kontrolom korumpiranih sudija sa kojima radite, ali takođe mislim da su najveći deo i tužilaca i sudija pošteni i odgovorni ljudi“, rekao je Vučić za televiziju Prva.

Ocenio je da se ceo postupak zbog Generalštaba vodi „jer je stigao nalog spolja i jer Srbija ne sme da uspostavi bolje odnose sa Trampovom administracijom“.

(Beta)

