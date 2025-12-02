Tužilaštvo za organizovani kriminal naredilo policiji da privede ministra Nikolu Selakovića

Javno Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) je saopštilo da je izdalo naredbu policiji „da se osumnjičeni ministar kulture Nikola Selaković dovede na saslušanje“.

Tužilaštvo je navelo da je to urađeno „imajući u vidu da su za to ispunjeni zakonski uslovi jer uredno pozvani osumnjičeni Selaković, 28. novembra 2025. nije došao na zakazano saslušanje“.

U saopštenju TOK piše da Selaković „svoj izostanak nije opravdao“.

TOK je 29. novembra potvrdio za N1 da se Selaković bez opravdanja nije pojavio u petak u tom tužilaštvu na zakazanom saslušanju.

Ta televizije je objavila da je trebalo da bude saslušan u svojstvu osumnjičenog u okviru istrage koju u slučaju „Generalštab“ vodi TOK i zbog čega to tužilaštvo već nedeljama unazad trpi do sada nezapamćene targetiranje i pritiske najviših predstavnika vlasti.

Na sajtu N1 je pisalo da Selaković, koji je bivši ministar pravde, nije uputio čak ni dopis u kojem bi objasnio zbog čega ne može da pristupi.

Selaković je potom za Informer izjavio da je Tužilaštvu javio kada može da dođe, te da je imao pametnija posla onog dana kada je pozvan na saslušanje.

„Oni ovo rade da bi vršili pritisak, da bi vršili kriminalizaciju nas, da bi pokušali da mene ili bilo koga zaplaše, da se oni predstave kao moćni“, rekao je Selaković.

(Beta)

